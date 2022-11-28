شرم الشيخ للمسرح الشبابى يحتفل بالفائزين بجائزة يسرى الجندي للتأليف

القاهرة - سامية سيد - أقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي ندوة للاحتفاء بالنصوص الفائزة بجائزة يسري الجندي للتأليف المسرحي، وذلك بحضور الكاتب إبراهيم الحسيني من مصر من لجنة التحكيم، والكاتب علي عبد النبي الزيدي من العراق أحد أعضاء لجنة التحكيم، والفائز بالجائزة الأولي الدكتور ميثم هاشم من العراق، والفائز الثاني أيمن هشام من مصر.

وقال الكاتب إبراهيم الحسيني: عندما اطلعنا على النصوص المقدمة للمسابقة وجدنا التيمة الأساسية أن جميعها مختلفة فرأينا اختلافات في اللغة وعرض للقضايا الملحة التي تشغل المجتمع، وأن النصوص متماسة بشكل كبير مع الواقع، في الحقيقة لدينا ثلاثة من الفائزين المتميزين فالفائز الأول الدكتور ميثم هاشم، والذي فاز عن نص "سادل الحياة" هو كاتب لديه الكثير من الإبداع، وكذلك الكاتب أيمن هشام حسن من مصر والذي فاز عن نص "السيدة إيزيس"، فهو مصحح لغوي وخريج دار العلوم ، وقد حصل من قبل على جائزة الهيئة العربية للمسرح، والفائز الثالث عن نص راقص الفلامنكو والذي لم يستطع الحضور اليوم.

ومن جانبه قال الكاتب علي عبد النبي الزيدي: في حدود ثلاثة أشهر ونحن نعمل بجد واجتهاد لاختيار أفضل العروض، وبعد النتيجة وجدنا هناك تباين بالنسبة لوجهات نظر اللجنة وتقارب كبير ورائع على مستوى الدرجات التي وضعناها للنصوص الثلاثة، ومن أهم الملاحظات التي وجدتها بعد قراءة النصوص المقدمة أن اغلب الكتاب يكتب وكأنه مخرج مسرحي فهو لا يعي ان النص الأدبي لا علاقة له بالإخراج، ولكن في النهاية أعتقد أن في هذه المسابقة الكثير من النصوص التي أتنبأ من خلالها بجيل عظيم،

وقال الفائز الأول في المسابقة بنص "سادل الحياة" الدكتور ميثم هاشم: أنا في الأصل روائي، أكتب لأجل الكتابة فقط، أحاول أن أصوغ المفاهيم نحو الإبداع وهناك ثلاثة ضرورات من وجهة نظري أسعي إليهم دائمًا في الكتابة وهم، ضرورة الجمال في العالم أحاول أن أبحث عنه لفضيحة القبح، والضرورة الثانية ضرورة الحب في العالم، والضرورة الثالثة والأخيرة السلوان في العالم ومن خلالها كتبت النص، فقد قدمت بُعد أخر للموت، فقد قمت بأنسنة الموت وحولت الموت من مرعب وقاتم إلي شخص طريف يلقي نكات.

وقال الفائز الثاني بالمسابقة بنص "السيدة إيزيس" أيمن شهاب حسن: الكتابة بدأت معي من خلال المسرح، فأنا خريج كلية دار العلوم، وكنت ملتحق بفريق المسرح هناك، قدمت العديد من المسرحيات كمخرج وكممثل، والمسرح بالنسبة لي كي أقوم بكتابته لابد أن أراه أمامي، ومسرحيتي الفائزة السيدة إيزيس" تدور أحداثها حول أديب مغمور أختار الانعزال وكان يحب زوجته إيزيس التي لم تتحمل وضعه كثيرًا وطلبت منه أن يهاجروا ولكنه رفض وما كان عليها إلا أن تتركه وتزوجت بآخر يحمل نفس أسمه وبدأت في نشر رواياته باسم زوجها الجديد الذي كان يحمل نفس اسمه، حتي ذهب زوجها له وطلب منه أن يظهر للنور لأنه شخص ناجح وأنه يعيش بدلاً منه.

وقال الدكتور أبو الحسن سلام: أبارك وأهنئ للفائزين بجائزة يسري الجندي، وأوجه كلامي للأستاذ علي الزيدي الذي أثار قضية مهمة وهي تجاوز حدود النص للمنصة ولكن في الحقيقة ما من مسرحي مارس الكتابة أو الإخراج إلا وقد مرور حتي لو مرور كرام على عناصر اللعبة المسرحية، ومن أهم الكتب التي كتبت في التأليف المسرحي يقول كاتبها الكاتب يكتب بالأذن للأذن، لذا لا يصح أن نقول أن النص المسرحي هو نص أدبي لكنه نص درامي .