هذا هو الفيلم “المخجل” الذي تبرأت منه ريهام عبدالغفور وتمنت حذفه نهائيًا من مسيرتها الفنّية.. لن تتوقع ماهو!!

كتب امير فتحي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 12:50 مساءً - أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور أنها لم تقدم في السنوات الأخيرة الماضية أي دور لم تكن مقتنعة به، بالرغم من مرورها بأزمات مادية وكون التمثيل مهنتها الوحيدة.

وقالت ريهام عبد الغفور في تصريحات لبرنامج “يلّا نحكي”، الذي تقدمه الإعلامية جومانا بو عيد عبر قناة LBC اللبنانية: “في أدوار كتير غير موفقة في بداية عملي بالتمثيل، لكن آخر 6 أو 7 سنوات لا أقبل أي دور كمالة عدد أو أكل عيش، حتى لو التمثيل مهنتي الوحيدة، ورغم مروري بأزمات مادية وحاجتي للشغل”.

ريهام عبد الغفور تتبرأ من هذا الفيلم

وردا على سؤال عن الدور الذي لا ترى أنه كان موفقا، قالت: “في فيلم عملته زمان اسمه بالعربي سندريلا، محبتش التجربة والفيلم مش إضافة لمسيرتي بالعكس”.

فيلم بالعربي سندريلا :

“بالعربي سندريلا” هو فيلم كوميدي عرض عام 2006، وتدور أحداثه حول فتاة رقيقة حالمة تعمل “لبيسة” بإحدى الفرق المسرحية، يقع في غرامها مخرج الفرقة وابن صاحب الفرقة، يرى فيها المخرج صورة عصرية من شخصية السندريلا؛ نظرًا لظروف حياتها الصعبة ومعاملة أمرأة أبيها الراحل القاسية لها، على طريقة قصة سندريلا الشهيرة.

الفيلم من بطولة: ريهام عبد الغفور، وأحمد هارون، وبوسي سمير، وحسن حسني، ونشوى مصطفى، وهالة فاخر، من تأليف: محمد القواتشي، وإخراج: كريم ضياء الدين.

ريهام عبدالغفور في مسلسل “الأصلى”

وعلى الصعيد الفني، يبدأ المخرج أحمد حسن، تصوير أولى مشاهد “مسلسل الأصلي” بطولة النجمة ريهام عبد الغفور الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير، وهو المسلسل الذى يعرض في الموسم الشتوى المقبل، من تأليف أمين جمال، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين يستعرضها اليوم السابع في السطور التالية.

وانتهى القائمون على مسلسل “الأصلى” من إبرام التعاقدات مع كل الفنانين المشاركين في بطولة العمل أمام النجمة ريهام عبد الغفور وتضم القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، أحمد سعيد عبد الغنى، منال سلامة، إيناس كامل، خالد أنور، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، كريم عبد الخالق ، نادية خيري، أحمد كشك، ميدو ماهر.

مسلسل “عائلة الأصلي” يسجل البطولة المطلقة للنجمة ريهام عبد الغفور ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه مطلع العام المقبل.

أحدث أعمال ريهام عبدالغفور :

ويعرض لريهام عبد الغفور حالياً مسلسل “الغرفة 207” المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، وتدور أحداثه في 10 حلقات، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري وبطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، مراد مكرم مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل منهم مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد.

كما تشارك ريهام عبد الغفور في بطولة مسلسل “أزمة منتصف العمر“، المقرر عرضه قريبا عبر منصة شاهد.

المسلسل معالجة درامية لكريم فهمي وكريم العدل، تأليف أحمد عادل، إخراج كريم العدل، إنتاج صباح إخوان، بطولة كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، رشدي الشامي، ركين سعد وعمر السعيد.

يذكر أن ريهام عبد الغفور شاركت مؤخرا في مسلسل “منعطف خطر” مكون من 15 حلقة ويعرض عبر منصة “شاهد vip” تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، ومن بطولة باسل خياط وباسم سمرة ومحمد علاء وسلمى أبو ضيف وآدم الشرقاوي وتامر نبيل وحنان سليمان.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المسلسل طوال فترة عرضه، التي تدور حول كشف غموض مقتل الإنفلونسر الشهيرة سلمى الوكيل، حيث تتشابك الاتهامات والألغاز على مدار الحلقات الخمس الأولى، ويحاول والداها (باسم سمرة وريهام عبد الغفور) كشف الجانب الخفي من حياة ابنتهما والذي أدى لمصرعها في النهاية.

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