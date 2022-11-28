شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمران لمحمد عادل وأمل الدباس بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم فعاليات اليوم الرابع من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، المُقام حاليا فى شرم الشيخ برعاية وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلانى، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، حيث يُقام ندوة للإحتفاء بالنصوص الفائزة بجائزة يسري الجندي للتأليف المسرحي، ويليها ندوة للإحتفاء بالمسرح العراقي ورموزه ثم بعد ذلك حفل توقيع كتابي المؤلفين العراقيين الكاتب والمخرج منير راضي العبودي (شكسبير في جيل الأوليمب) والكاتب الدكتور حليم هاتف جاسم (هجنة الأداء التمثيلي في عروض مسرح مابعد الحداثة).

كما سيقام المؤتمر الصحفي الخاص بالنجمة أمل الدباس أحد مكرمين حفل الافتتاح، وكذلك المؤتمر الصحفي الخاص بالفنان ميدو عادل أحد مكرمين حفل الإفتتاح ويعرض في اليوم الرابع من المهرجان ثلاثة عروض مسرحية هم عرض "مخدة" من العراق بمسابقة العروض الكبري، وعرض "المرأة والسلطان" من السودان بمسابقة محور الشارع والفضاءات الغير تقليدية، وعرض "هارب من الدولة الإسلامية" من تونس، بمسابقة المونودراما.

يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا للدورة السابعة، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.