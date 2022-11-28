شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى الـ19 لحادث رحيل المطربة ذكرى.. ما لا تعرفه عن بدايتها وأبرز محطاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الاثنين الـ 28 من نوفمبر مع ذكرى رحيل المطربة الكبيرة ذكرى في حادث أليم، أودى بحياة واحدة من أهم المطربات خلال السنوات الأخيرة ممن عرفن بموهبتهن الكبيرة في الغناء، بعدما قدمت أغان طالما اشتهرت بها ولا زالت مخلدة باسمها إلى الآن قبل حادث مقتلها في مثل هذا اليوم من عام 2003.

وخلال التقرير التالى نسلط الضوء عليها من خلال عدة معلومات عنها، مثلما يظهر في السطور التالية.

ولدت ذكرى فى الـ 16 سبتمبر عام 1966 فى منطقة وادى الليل فى تونس، وهى الأخت الصغرى لسبعة أشقاء آخرين.

بدأت مشوارها الفنى فى مرحلة الدراسة، وكان والدها يشجعها بينما لم تتقبل والدتها زهرة ذلك، ولكن بعد وفاة والدها بدأت والدتها وأشقاؤها فى دعمها، وفى عام 1980 شاركت فى برنامج مسابقات اكتشاف المواهب وكان بعنوان "بين المعاهد" وقدمت أغنية "اسأل عليا" للفنانة ليلى مراد.

ثم شاركت بنفس الأغنية ومع أغنية الرضى والنور لكوكب الشرق أم كلثوم فى برنامج الهواة "فن ومواهب"، لتخطف أنظار الجميع لها بقوة صوتها وأدائها المبهر وتفوز باللقب عام 1983 لتكون انطلاقتها الحقيقة فى عالم الطرب والغناء.

عام 1983 كان فارقاً لها، حين سجلت أول أغنية خاصة بها، لحنها خصيصاً لها الملحن عز الدين العياشى وكان بعنوان "يا هوايا"، وتستكمل تألقها فى هذا العام بالمشاركة فى مهرجان قرطاج لتنضم بعدها إلى فرقة الإذاعة والتلفزة التونسية بقسم الأصوات، لتقابل الملحن عبد الرحمن العيادى الذى لحن لها عددا كبيرا من أغانيها فيما بعد.

بعد نجاحها فى برنامج المواهب، انطلقت ذكرى لتقدم ما يقرب من 30 أغنية فى بلدها تونس، ولم تكتف بما حققته من نجاح وشهرة فى تونس لتقرر الذهاب إلى القاهرة وتلتقى بالموسيقار هانى مهنا، الذى أعجب بصوتها وتبناها فنياً، وقرر أن ينتج لها أولى ألبوماتها فى مصر بعنوان "وحياتى عندك" عام 1995 ثم ألبوم "اسهر مع سيرتك" عام 1996.

أصدرت عام 1997 ألبوم "الأسامى"، ثم عام 2000 طرحت ألبوم "يانا"، بينما كان آخر ألبوماتها "يوم ليك ويوم عليك" وطرحته باللهجة المصرية عام 2003، وللمفارقة نزل الألبوم الأسواق قبل رحيلها بثلاثة أيام فقط.

شاركت فى أوبريت الحلم العربى عام 1998، برفقة عدد كبير للغاية من المطربين فى الوطن العربى.