شكرا لقرائتكم خبر عن نجحوا جماهيريا ورسبوا دراسيا.. نجوم لم يكملوا دراستهم في كليات الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسماء لامعة ونجوم كبار حققوا صدى واسعا على المستوى الفنى ، ولا يختلف اثنان حول موهبتهم، تتعجب حين تعرف أن هؤلاء الذين يتصدرون أفيشات الأفلام والألبومات الغنائية، لم ينجحوا طلابًا بين جنبات مدرجات أكاديميات الفنون .

أول هؤلاء النجم محمد هنيدى كان أكثر الطلاب رفدا من جامعة القاهرة ومعهد السينما، يقول هنيدى: " بعد رفدى فى جامعة القاهرة ومعهد السينما، روحت للى بحبه معهد الفنون المسرحية واترفدت برضه"، موضحا أنه أصر على خوض تجربته فى التمثيل وفشل فى تقديمه لمعهد فنون مسرحية ورسب بامتحانات الالتحاق.

أيضا النجم أحمد رزق التحق بمعهد الفنون المسرحية معارضًا رغبة والده الذى كان يريد له الالتحاق بكلية الآداب قسم مسرح فى جامعة الإسكندرية، حتى لا يسافر إلى القاهرة، وأثناء خضوعه لاختبارات القبول فى معهد التمثيل، اختاره المخرج الكبير جلال الشرقاوى للظهور معه فى مسرحية "قصة الحى الغربي"، فنقل إقامته إلى القاهرة وبدأ رحلته الاحترافية فى عالم التمثيل

مرّ رزق بظروف عصيبة فى حياته حينما تم فصله من معهد التمثيل لأسباب غير معلومة، لكنه يرجح أن يكون انشغاله بالتمثيل فى أعمال فنية أثناء الدراسة وراء ذلك، مما عرضه لفترة اكتئاب شديدة وعاد بعدها إلى الإسكندرية قبل أن يتلقى مكالمة هاتفية من المخرج رأفت الميهى يطلب منه الحضور إلى القاهرة بأسرع وقت، وعندما سافر "رزق" عرض عليه المخرج سيناريو فيلم "عشان ربنا يحبك" عام 2000 كأول بطولة سينمائية له، فوافق الفنان على الفور، وكان ذلك الانطلاقة الحقيقية .

لم يكن الفنان محمود عبد المغنى – زميل الدراسة لأحمد رزق- أكثر حظا فـ«رزق» و«عبد المغني» انضما إلى المعهد عام 1995 وكانا فى نفس الدفعة بقسم التمثيل والإخراج وكانا من أفضل الممثلين الموجودين بالمعهد فى تلك الفترة إلا أن استنفادهما لمرات الرسوب بعد وصولهما للعام الدراسى الثانى الذى ظلوا على قائمة طلابه ثلاث سنوات متتالية أدى إلى فصلهما من المعهد خاصة أنهما سبق لهما الرسوب أيضاً فى العام الدراسى الأول الذى صعدا منه للعام الدراسى الثانى بصعوبة شديدة جداً.

الفنان الكوميدى محمد ثروت كشف أن حبه للتمثيل اتنقل معه للجامعة، قائلا: "قعدت 7 سنين فى تجارة عين شمس، وكنت باسقط علشان أفضل أمثل على مسرح الجامعة".

وتابع ثروت: "بعد التخرج اشتغلت مع الفرق الحرة فى ساقية الصاوى، وقدمت مرتين فى معهد الفنون المسرحية وفى معهد السينما وسقطت، وهنا جالى إحباط وقررت أبعد واشتغلت بالشهادة أمين مخازن، بس لقيتها مش شغلتى فقدمت فى مركز الإبداع الفنى ونجحت ومن هنا بدأ المشوار.

نجم الغناء تامر عاشور تحدث عن بداياته مع الموسيقى والغناء، وكشف أنه التحق بكلية التربية الموسيقية، لكنه "اترفد" منها بعد رسوبه 3 سنوات فى السنة الأولى من الدراسة "إعدادى"، لافتا إلى أنه ورامى جمال كانا صديقين خلال الدراسة فى الكلية.