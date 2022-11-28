شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل شادية.. هكذا تحدثت عن أغنيتها الوطنية "يا حبيبتى يا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الاثنين، ذكرى رحيل دلوعة السينما الفنانة شادية، التى رحلت عن عالمنا فى 28 نوفمبر 2017، وفى لقاء تليفزيوني نادر، تحدثت عن عن كواليس الأغنية الوطنية "يا حبيبتي يا مصر".

وقالت شادية : "الإنسان لما بيغني لبلده بتكون الأغنية عاطفية وصادقة لأن الواحد بيغني لبلده وأرضه على عكس الأغاني العاطفية اللي بتعكس فكرة أو موقف في فيلم و أغنية يا حبيبتي يا مصر جاءت في فترة اسم مصر مكنش بيتردد وده كان في فترة الجمهورية العربية المتحدة".

وأضافت في حديثها: "في يوم كان عندي حفلة في المسرح وده كان بعد توقف 4 سنين، وكان في أغنية اسمها عالي كان بيحفظها ليا بليغ حمدي واحنا بنحفظها عاملين نردد كلمة مصر مصر، فقام حمزة كتب جملة يا حبيبتي يا مصر، وكان بليغ معاه العود وفي يومها كتبنا الأغنية، وتاني يوم روحنا الإذاعة أخدنا تصريح وتالت يوم سجلنا الأغنية وتم إذاعتها في الحفلة وكنت بغنيها بعاطفة وإحساس، وكان في تفاعل واستقبال حافل من الجمهور للأغنية عشان الناس كلها كانت وحشاها كلمة مصر ".

وقدمت شادية حوالى 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً فى الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربى، وهى من أهم الفنانات فى تاريخ الدراما العربية.