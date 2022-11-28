شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا الخليج 365 ترصد بصمات نجوم مصر والعالم في حائط المشاهير بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على غرار ممشى المشاهير العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، وضع العديد من النجوم العالمين والعرب بصماتهم على حائط الشهرة او Wall of fame في بوليفارد رياض سيتي إحدى مناطق موسم الرياض في موسمه الثاني.

ورصدت عدسات الخليج 365 أسماء أبرز النجوم الذين وضعوا بصماتهم على حائط الشهرة بعد مشاركتهم في موسم الرياض سواء بحفلات فنية أو عروض مسرحية، ومنهم نجوم مصر منى زكي وأحمد حلمي وعمرو دياب ومحمد سعد ودنيا سمير غانم وشقيقتتها إبمي سمير غانم وبيومي فؤاد.

ومن مطربي وفناني لبنان وليد توفيق ومروان خوري وإليسا، والنجوم العرب كاظم الساهر وحسين الجسمي ولطيفة وماجد المهندس وراشد الماجد وأصالة وأحلام وأصيل أبوبكر وغيرهم.

ويتسع حائط َالشهرة في موسم الرياض العديد من النجوم من أجيال مختلفة فكما نرى بصمات لرامز جلال وكريم محمود عبد العزيز يزين الحائط بصمات للنجم الكبير يحيى الفخراني وكذلك النجمة ليلي علوي، ولا يقتصر الأمر على الممثلين فقط فهناك وجود للمخرج مروان حامد وآيضا المخرج الكيير شريف عرفة.

ومن أبرز النجوم أيضا في حائط المشاهير أنغام وتامر حسني، كما يضم الحائط بصمات لنجوم عالميين ومنهم جون ترأفولتا وسلمان خان وتضم منطقة بوليفارد رياض سيتي عدة مسارح تعرض أعمال من مختلف البلدان العربية، ويقام عليها حفلات موسيقية وغنائية متعددة