شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد بتلر خلال نزهة على متن دراجته النارية بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ 52 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين الممثل العالمي جيرارد بتلر وهو يستمتع برحلة في مدينة ماليبو بداية الأسبوع الجارى، على متن دراجته النارية الفاخرة، وذلك بعد خمس سنوات من نجاته من حادث "كارثي".

ظهور باتلر على دراجته النارية ذكر متابعيه بحادثه المأساوى عام 2017 حينما تعرض لحادث على دراجة نارية كاد يؤدى بحياته ويتسبب في فقدان حياته عام 2017.

ويأتى ظهور باتلر بعدما احتفل مؤخراً بعيد ميلاده الـ 52 إذ اتم عامه الجديد منتصف الشهر الجارى، وتحديداً فى الـ 13 من نوفمبر.

كما يستعد باتلر لفيلم آخر يحمل اسم plane، والذى يلعب فيه دور طيار، يتعرض لحادث بالطائرة، يعقبه خطف الراكبين، وطلب فدية، إلا أنه كعادته له رأى آخر في انقاذ المسافرين.