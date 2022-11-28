شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون دولار إضافية لـ فيلم Ticket to Paradise في أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الدراما والكوميديا الجديد Ticket to Paradise الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جورج كلونى، والممثلة العالمية جوليا روبرتس، منذ طرحه بدور العرض المختلفة منذ يوم 8 سبتمبر الماضى، 2 مليون دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 160 مليونًا و542 ألف دولار.

وانقسمت إيرادات فيلم Ticket to Paradise إلى 63 مليونا و 939 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و96 مليونا و 602 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Ticket To Paradise يدور حول Wren Butler، خريجة حديثة من جامعة شيكاجو ترافق صديقتها المقربة ليلي في رحلة قصيرة بعد التخرج إلى بالي، ولكن دفع قرار ليلي المفاجئ بالزواج من أحد سكان بالي، والديها إلى الانضمام إلى فريق لمحاولة منعها من تكرار الخطأ الذي ارتكبهما منذ 25 عامًا.

وبالتالي تقيم "رين" في بالي لحضور احتفالات الخطوبة والزفاف، وفي أثناء ذلك، تجد حبها مع طبيب محلي، من المقرر طرح الفيلم بـ دور العرض حول العالم بداية من يوم 21 أكتوبر المقبل.

الفيلم الجديد من بطولة كل من: كايتلين ديفير، جوليا روبرتس، جورج كلوني، بيلي لورد، لوكاس برافو، سينايت مبراهتو، طلحة شينتورك، ماكسيم بوتير، موران كين، شون لينش ومن كتابة وإخراج المخرج أول باركر، ومن تأليف دانيال بيبسكي.