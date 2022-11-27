شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا كاري بصحبة صديقها x نزهة بمدينة نيويورك .. تكبره بـ 13 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت المغنية ماريا كاري أنيقة أثناء خروجها لتناول العشاء في "نوبو" داخل مدينة نيويورك مع حبيبها بريان تاناكا نهاية الأسبوع الماضى وفقاً لما ذكره تقرير موقع الديلى ميل حول كارى التي كانت بصحبة صديقها الذى يصغر عنها بفارق سني كبير، إذ تبلغ 52 عام في حين يبلغ هو 39 عام.

وارتدت ماريا كارى معطفًا أنيقًا بطبعة جلد الفهد وفستانًا أسود طويلًا ملائمًا للشكل مع حذاء بكعب عالى أسود.

ولا تعد تلك المرة الأولى الذى يظهر فيها الثنائى فى شهر نوفمبر، إذ سبق ورصدت عدسات المصورين صوراً لهما معاً في مدينة نيويورك أثناء نزهتهما القصيرة في طريقهما إلى المسرح المعروفة باسم العاصمة الفرنسية باريس.

ورغم صداقة ماريا كارى الطويلة بصحبة صديقها إلا أنهما لم يعلنا عن علاقتهما إلا منذ عام 2016 أي قبل 6 أعوام.

يذكر أن ماريا كارى بدأت مسيرتها الفنية عام 1989 و استطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من اهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم، وأصبحت ذات شعبية جارفة و لديها عشاق من شتى أنحاء العالم، ومن أبرز الأغنيات التى قدمتها ماريا كارى: "all i want for christmas is you" و"we belong together" و"obsessed" و"one sweet day"، وغيرها.



ماريا كارى مع صديقها