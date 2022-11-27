شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء المنتج وجيه الليثى بمسجد الحامدية الشاذلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، عزاء المنتج وجيه الليثى عم الإعلامى عمرو الليثى بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، والذى وافته المنية أمس السبت وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود.

ويتلقى عمرو الليثى واجب العزاء، وكتب مؤخرا عمرو الليثي عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "انتقل إلى رحمة الله تعالي عمي المنتج وجيه الليثي وصلاة الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد مصطفي محمود والعزاء غدا في الحامدية الشاذلية".

وأعلنت مؤخرا إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تكريم المنتج والموزع وجيه الليثي في فعاليات الدورة الـ 38 والتي أقيمت في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر الماضى وهي تحمل اسم النجم محمود حميدة.

ويشار إلى أن المنتج والموزع وجيه الليثي من مواليد القاهرة عام 1944، وتخرج من كلية التجارة عام 1967، وهو الشقيق الأصغر للمنتج والسيناريست ممدوح الليثي والمنتج جمال الليثي والمنتج إيهاب الليثي وعم الدكتور الإعلامي عمرو الليثي.

وبدأ وجيه الليثي مسيرته الإنتاجية كمدير تنفيذي لشركة أفلام جمال الليثي، وشارك في الإنتاج الفني في العديد من الاعمال السينمائية وهم حوالي ٦٠ عملا سينمائيا، أبرزهم "عفريت مراتي، شلة المراهقين، البحث عن فضيحة، البحث عن متاعب، سفاح النساء، أنت اللي قتلت بابايا، أنا وزوجتي والسكرتيره، ثرثرة فوق النيل، ميرامار، الأبطال، الهارب، المزيكا في خطر، إلى المأذون يا حبيبي، ٣٠ يوم في السجن، الشياطين إلى الأبد والعتبة جزاز".

وكانت آخر أعماله إنتاج مشترك مع شركة صوت القاهرة خلال مسلسل "سلالة عابد المنشاوي".