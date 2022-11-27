شكرا لقرائتكم خبر عن نادى سينما الأوبرا يعرض 5 أفلام قصيرة ويستضيف مخرجيها على المسرح الصغير.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار النشاط الثقافي والفكري لدار الأوبرا المصرية يعرض نادي السينما في السابعة مساء الأربعاء 30 نوفمبر بالمسرح الصغير 5 أفلام قصيرة هى رحلة البحث عن 3000 جنيه إخراج حذيفة عبدالحليم ، شيفت مسائي إخراج كريم شعبان ، الساكن الجديد إخراج يوسف هشام ، حبيب إخراج شادي فؤاد وواحدة كدة إخراج مروان نبيل يعقبهم لقاء يستضيف مخرجو الأفلام المعروضة وتديره علا غنيم تحت اشراف الفنان امين الصيرفى .

بوستر اجد الافلام القصيرة

بوستر اجد الافلام القصيرة

جدير بالذكر ان افلام رحلة البحث عن 3000 جنيه - شفت مسائي والساكن الجديد حصلوا علي عدة جوائز بمهرجان زاوية للأفلام القصيرة في دورته السادسة التى أقيمت فى إبريل 2022 كما حصل فيلم "حبيب "على الجائزة الذهبية لمهرجان جنيف للأفلام الشرقية بسويسرا .