أحمد شيبة: أعشق جورج وسوف وأعتبره مثلى الأعلى وفخور بلقائى به

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب الشعبى أحمد شيبة عن سعادته بلقائه بالنجم الكبير جورج وسوف بعد دعوته من منظمى حفل سلطان الطرب بالإسكندرية وقال شيبة لـ "الخليج 365 " : "انا بكل صراحة بعشق هذا النجم الكبير وأعتبره مثلى الأعلى ودائما اغنى اعماله الغنائية في معظم حفلاتى واحفظها كلها، وسعدت بلقائى به قبل حفلته وكنت فخور بسهرتى معه بالفندق الذى كان يقيم به وكم كان لطيف ومتواضع وغنينا مع بعض ودندنا سويا وكانى لى الشرف".

جورج وسوف واحمد شيبة

وتألق سلطان الطرب أبو وديع، المطرب جورج وسوف أمس خلال حفله في مدينة الإسكندرية وسط حضور جماهيري كبير من عشاقه ومحبينه وقدم أبو وديع خلال الحفل الكثير من الأغاني التي ارتبط بها المصرين مثل بياعين الهوا، مافيش حساب، كلام الناس، طبيب جراح، عيون القلب ،سلف ودين، صابر وراضي وغيرها من أغاني أبو وديع التي يحبها المصرين.

ووجه كلمة لمصر من خلال حفلته حيث قال " المختصر المفيد مصر أم الدنيا وأمي " ومن ثم أكمل غنائه.

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف، والأغنية كتبها الشاعر أحمد المالكى وقدمها بإحساس مختلف، حيث وصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب.