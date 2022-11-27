شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب عن رياض الخولي: أدهشني في "جزيرة غمام وسلسال الدم" فهو مدرسة فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان رياض الخولي خلال ندوة تكريمه بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السابعة، أنا أؤمن بالشباب، ولكن حاليا هناك جريمة تقام، مثل وأد البنات في الجاهلية، فهم الآن يردموا على جيل الوسط سواء كاتبا أو ممثلا، هناك محاولات مستميتة تقام على استحياء ولكنها تمثل مأساة، العشر سنوات الأخيرة أفرزت جيل كبير موجود على الساحة الآن ولكن ضاع أمامه جيل الوسط .

وقالت سيدة المسرح العربي سميحة أيوب عن رياض الخولي: أول مرة رأيته كنا نشارك في مسلسل، حضوره لفت نظري فعنده رجولة ورؤية مستقبلية، تحدثت معه وكنت سعيدة وشعرت أن حديثه شهي جداً وفاتت سنين وأصبح رياض الخولي، رأيته في مراحل كثيرة استطاع أن يلعب أدوار متباينة ينتقي أدواره أدهشني في دورين هم مسلسل جزيرة غمام رأيتني أمام مدرسة فنية كبيرة ، والنقيض في سلسال الدم اعجبت بمكره وشره ، ناهيك علي شخصيته كبني آدم انا سعيدة جدا به.

يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا للدورة السابعة، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.