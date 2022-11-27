شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقى ضخم عن قصة حياة Rihanna برعاية Apple.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد نجمة البوب العالمية ريهانا، لتجسيد قصة حياتها في فيلم وثائقي جديد يعرض عبر المنصة الأمريكية الشهيرة Apple خلال الربع الأخير من عام 2023، بعد ان أصبحت النجمة مصدر الكثير من الألغاز خلال السنوات الست الأخيرة منذ طرحها لأخر البوم لها.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن نجمة البوب الشهير، وقعت صفقة بملايين الدولارات من اجل انتاج فيلم وثائقي لقصة حياتها عن الطريق السماح للقائمين على الفيلم بالتواجد وتوثيق حفلاتها القادمة والسماح لهم برؤية ما وراء الستار.

ومن المقرر أن تؤدى مغنية Umbrella ، التي أنجبت طفلاً هذا العام، أكبر حفلة منفردة في حياتها يوم 12 فبراير في الحفل الاضخم لكرة القدم الأمريكية Super Bowl، وستكون الكاميرات الخاصة بفيلمها الوثائقي وراء الكواليس موجودة لالتقاط كل شيء.

ونقل التقرير تصريحات من أحد المقربين لنجمة البوب قائلاً "هناك إقبال كبير على كل ما يتعلق بـ Rihanna ، خاصة وأنها عودتها إلى المسرح لأول مرة منذ سنوات، سيتم توثيق رحلتها أثناء التدريبات والاجتماعات في الفترة التي تسبق الليلة الكبيرة وإعطاء نظرة ثاقبة على شكل حياتها حقًا الآن وانتقالها إلى كواليس حياتها ​​كأم.