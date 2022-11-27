شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولي في ندوة تكريمه بـ"شرم الشيخ المسرحي": أنا مهموم بقضايا الأمة والفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ندوة تكريم للفنان الكبير رياض الخولي ، وذلك خلال فاعليات الدورة السابعة من المهرجان، وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر وبحضور رئيس المهرجان مازن الغرباوي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والفنان حسن العدل، والفنان ميدو عادل، والفنانة لقاء سويدان، والفنان حمزة العيلي، والمخرج ناصر عبد المنعم، الفنان مجدي كامل، الدكتور سيد خطاب، والمخرج خالد جلال .

وقال رئيس المهرجان مازن الغرباوي : يتشرف المهرجان بأن يكون رياض الخولي أحد المكرمين لهذه الدورة ، رياض الخولي رجل له قدرة علي الفرز ، فمعرفته بقيمة سميحة أيوب فنحن في الوطن العربي لا نملك سوي سميحة أيوب واحدة ، بالتالي عندما تواصلنا معه كانت الموافقة الايجابيةقد جاءت لأنه شعر أنه موضوع حقيقي وليس مزيف ، فهو مسيرة تستحق الثناء والاحتفاء علي مستوي المسرح ، فهو لديه مسيرة مسرحية بها بعض المحطات الهامة .

وعلق الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر عن قلة ظهور رياض الخولي الإعلامية الأمر الذي جعله يشك في الموافقة علي تكريمه بالمهرجان وقال الفنان الكبير رياض الخولي رداً عليه وعن سبب قلة ظهوره : من خلال متابعتي للقاءات وجدت أننا نتحدث في تفاهات وأحيانا اللقاءات تورطك، وأنا مهموم بقضايا الأمة والفقراء ولا أحب الرأسمالية فأنا اشتراكي بطبعي وناصري حتي النخاع ، أنا ممثل ولي مسلسل يذاع فهل طبيعي أذهب لأتحدث عن المسلسل فهذا فجر ، فأنا أري أن أدع الأخرين هم من يتحدثون لذلك أنا منسحب عن هذه الساحة .

وتابع الخولي : زمان كان هناك اهتمام في المدارس ، ومدرس الموسيقي أكتشف صوتي ، وبدأ أرتباطي بالفن ، ودخلت المعهد ، وعن علاقته بمحمد صبحي أكد قائلاً صبحي فنان عبقري وجميل ، كان يهتم بالكثير من الاشياء والتقاليد السائدة فهناك شيئان ليس في قاموسه إدارة مسرح ولا ملقن ، ومنهجه اتفق معه و عندما يؤرخ للمسرح سيؤرخ لمحمد صبحي لأنه يحترم عقلية المشاهد ويحترم مكانه ، استفدت منه جدا واختلفنا وهو اشاد بالخلاف وقال " لما رياض الخولي سابني سابني بشرف " .

يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا للدورة السابعة، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.