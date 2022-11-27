شكرا لقرائتكم خبر عن مى نور الشريف تحتفل بعيد ميلاد والدتها بوسى: نعمل ذكريات جديدة حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة مى نور الشريف، بعيد ميلاد والدتها النجمة بوسى، متمنيه لها المزيد من السعادة والصحة في حياتها، ونشرت مى صورة عائلية عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت مى، قائلة: "أمي حبيبتي ..مرينا بأوقات كثيرة حلوة وأوقات ثانية كانت صعبة ..كبرنا أحنا الإثنين و كمان بقيتي صحبتي الحمد لله علي وجودك في حياتي و نعمة حبك و رضاكِ عليا كل عام و أنتي طيبة و بخير و صحة و سعادة و أيام كثيرة أكثر من حبك و حنانك و لحظات حلوة و نعمل ذكريات جديدة حلوة متجمعين فيها مع حبايبنا بحبك الأمس كان عيد ميلاد حبيبتي مامي".



مى نور الشريف

ورغم غياب مي نور الشريف عن التمثيل لم يمنعها من أن تكون متواجدة دائما في قلب جمهورها، خصوصا أنها لم تثير أي أزمة أو تفتعل المشاكل في الوسط الفني، وكانت دائما بعيدة عن الأخبار المثيرة للجدل، بل يرى فيها الجمهور الوجه البرىء ولم تغتر بأن يكون والدها فنان شهير بحجم نور الشريف، او أن تكون والدتها أحد أبرز الممثلين في السينما الفنانة بوسي.

ومع كل ظهور لـ مي نور الشريف سواء في مناسبة أو عبر حسابها بموقع إنستجرام تتلقى تعليقات إيجابية من جمهورها، خصوصا أن ظهورها في الأغلب يكون مع أسرتها.