شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب يعود لسلسلة Pirates Of The Caribbean.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن عودة النجم العالمي جوني ديب، بشخصيته الشهيرة الكابتن جاك سبارو في سلسلة Pirates Of The Caribbean، بعد استبعاده منها على خلفية القضايا التي اتهمته بها زوجته السابقة آمبير هيرد والتى فاز فيها ديب بعد اثبات براءته.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ذا صن الإنجليزية، فإن الكابتن جاك سبارو سيعود بعد خمس سنوات من الفيلم الأخير، ليصور الجزء الجديد من السلسلة في فبراير المقبل في المملكة المتحدة وفقًا لأول خريطة عملية من إدارة الإنتاج.

ومن المرجح أن يكون عنوان الفيلم الجديد، الذي أنتجته شركة ديزني، A Day At The Sea، وقال مصدر: "جوني من المقرر أن يعود كالكابتن جاك سبارو ومن المقرر أن يبدأ التصوير في بداية فبراير في مكان سري للغاية في المملكة المتحدة.

كل شيء في مراحله الأولى ولا يوجد مدير مرتبط بالمشروع، الذي يطلق عليه يوم في البحر، ومن المتوقع أن يجري جوني تصويرًا اختباريًا في أوائل فبراير قبل بدء الإنتاج بالكامل".

وتم اختيار بروس هندريكس، الذي عمل في الأفلام الثلاثة الأولى، كمنتج تنفيذي في المشروع الجديد، ويتحفظ القائمين على البرنامج على جميع التفاصيل الأخرى، وشددت الشركة المنتجة على ضرورة ان يكون المشروع بأكمله محاط بالسرية وإبقاء كل شيء طي الكتمان قدر الإمكان ".

حققت الأفلام الخمسة الأولى أكثر من 3.4 مليار جنيه إسترليني في جميع أنحاء العالم، وكان قد بدأ المعجبون بالأفلام وديب، توقيع عريضة لإعادته إلى السلسة بعد براءته رسمياً من القضايا التي لفقت له على حد وصفهم، وحصدت العريضة على أكثر من 800000 شخص وقعوا عليها في محاولة للضغط على الرؤساء.