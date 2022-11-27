اتهام نجم مسلسل “Squid Game” بالتحرش الجنسي

كتب امير فتحي في الأحد 27 نوفمبر 2022 05:47 مساءً - كشفت صحيفة “الجارديان” عن اتهام بطل مسلسل الحركة والأكشن الشهير “Squid Game” الممثل الكوري إن أو يونج سو بالتحرش الجنسي .

حيث وجه القضاء الكوري اتهامات للنجم إن أو يونج سو صاحب ال 78 عاما بسوء السلوك الجنسى بعد اتهام سيدة له بالتحرش بها ولمسها بشكل غير لائق في واقعة تعود لعام 2017 .

وقرر المدعي العام في كوريا الجنوبية توجيه اتهامات للممثل الكوري دون احتجازه .. وعلى الجانب الآخر نفى “سو” هذا الاتهام وفقا لما ذكرته عدة وسائل إعلام محلية .

وفي سياق آخر كان قد حصل النجم الكوري فى يناير الماضى على جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد في مسلسل Squid Game، كما يعد أول كورى جنوبى يفوز بتلك الجائزة في التاريخ .