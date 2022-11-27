نجل أنغام يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته

كتب امير فتحي في الأحد 27 نوفمبر 2022 05:47 مساءً - كشف “عمر” نجل الفنانة أنغام عن تطورات الحالة الصحية لوالدته على خلفية الأـزمة التي تعرضت بها في الأيام الماضية واستدعت نقلها إلى المستشفى ودخولها العناية المركزة .

قال نجل أنغام في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة “ON” إن حالة والدته مستقرة فهناك تقدم وتحسن، ولكنها لم تتعاف بشكل كامل وحركتها ما زالت خفيفة جدًا .

وتابع عمر أن أنغام تعتمد في التغذية على المحاليل الطبية ولا تستطيع تناول الطعام، وأنه في خلال ساعات سوف يتم تقييم الحالة، مضيفا: “إذا كانت الحالة جيدة، فستبدأ تناول جرعات من الطعام والمياه بداية من الغد” .

فيما لفت إلى أنها كانت قد أجرت جراحة مؤخرا وبعد مغادرتها المستشفى شعرت بآلام اضطرتها للعودة للمستشفى مجددًا ليتم إجراء جراحة جديدة لها بشكل عاجل .

وعن حالة أنغام النفسية علق عمر قائلا: “أمي صبورة وتتحمل الألم لآخر لحظة، وأكيد زعلانة لتعطل حفلاتها وتصويرها لكن صحتها أهم .. أي حد عايز يتطمن على أمي يكون ذلك عن طريق الأطباء المعالجين أو من خلالي وهذا هو طلبها اليوم” .