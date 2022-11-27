بعد تشوه وجهها بسبب عمليات تجميل فاشلة .. وفاء سالم بإطلالة مختلفة في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الأحد 27 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - شاركت الفنانة وفاء سالم متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

وظهرت وفاء سالم في الصور بإطلالة شبابية ومختلفة عما ظهرت عليه في وقت سابق بعد تعرضها لتشوه في وجهها نتيجة خضوعها لعدة عمليات تجميلية فاشلة .

وكانت قد أشارت وفاء سالم في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة “MBC مصر” مع الإعلامي عمرو أديب إلى أنها كانت قد خضعت على مدار عدة سنوات لحقن في وجهها وخيوط على يد أسماء كبيرة من أطباء التجميل، وفي كل مرة كان يحدث الحقن لإصلاح ما سبقه .

تابعت: “أعمال الفنية اللي كنت بشترك فيها كنت بتفرج على النتيجة أبص ألاقي عندي تشوهات في وشي والناس كانت مكسوفة تقولي وأصدقائي بيقولولي عندك خد غير الخد التاني، فكان أدائي مضايقني جدا، إزاي أؤدي كممثلة وفيه تشوهات في وشي” .

قالت: “وصلت لمرحلة إن أنا مش عايزة أروح لأي دكتور، كنت كل ما بروح لدكاترة مشاهير بيقولولي مش هنقدر نتعامل مع الحالة دي لأن المناطق دي مناطق أعصاب .. لغاية ما قابلت دكتور سمير غرابة وقالي احنا محتاجين نعمل أشعة على المنطقة” .

ولفتت وفاء سالم إلى أنها عند اجرائها للعملية اكتشفوا وجود صديد يصل إلى الشبكية والمخ، مضيفة: “أنا ربنا أنقذني وأنقذ حياتي .. سيبك من وشي ومن شكلي سواء كنت همثل أو لأ، الحمد لله إن أنا تجاوزت ده” .

واصلت عن سبب الصديد الذي حدث معها قائلة: “من الحقن اللي كان بيتحقنلي زعما إن الحقن ده هيصلحلي الحقن اللي قبله، اتاريه ده بيبوظلي وشي وكمان خيوط كانت جوة بشرتي ووشي وكل دكتور يفهمني إني هعملك خيوط تشدلك .. أنا تعرضت لشكل من أشكال الابتزاز” .

وأكدت وفاء سالم على أنها في الوقت الحالي قد عادت وبنسبة كبيرة إلى شكلها الطبيعي وأنها لا تحتاج إلى عمليات تجميل مرة أخرى، فقالت: “أنا عايزة وفاء اللي الجمهور حبها” .