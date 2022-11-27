شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأوبرا تحتفى بالموسيقار الراحل محمد سلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل دار الأوبرا المصرية، بذكرى ميلاد كل من الموسيقار رياض السنباطي والفنانة ليلى مراد، كما تحتفي بالموسيقار محمد سلطان الذي رحل عن عالمنا منذ أيام، وذلك في حفل فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، المُقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة مساء اليوم الأحد على المسرح الكبير .

يبدأ الحفل بفيلم وثائقي من إعداد استوديو المونتاج بالأوبرا، يروي ملامح المشوار الفني الثري للراحلين الكبار، بعده تتغنى الفرقة بمجموعة من أبرز أعمالهم، منها: موسيقى لونجا رياض - مين يشتري الورد - أشواق - مصر تتحدث عن نفسها لـ رياض السنباطي، يا ريتك معايا - سامحتك كتير - بكره تعرف - أوعدك لـ محمد سلطان، أبجد هوز - مين يشتري الورد - يا شاغلني وأنا شاغلاك لـ ليلى مراد.

كما يتضمن البرنامج عددا من مؤلفات كبار الملحنين، منها: حبيبي وعينيا لـ محمد فوزي، النهر الخالد لـ محمد عبدالوهاب، على قد الشوق لـ كمال الطويل، قولولي أعمل إيه وياه لـ حسين جنيد، ما بحبش حد إلا أنت لـ حلمي بكر.

يشارك في تقديم الأغاني: رحاب مطاوع، فرح الموجي، مؤمن خليل، سمية وجدي، أحمد عبدالكريم، صابرين النجيلي، إسلام رفعت.

الجدير بالذكر أن رياض السنباطي ولد في 30 نوفمبر 1906 ويعد أحد أبرز الموسيقيين العرب، اشتهر بتفرده في تلحين القصيدة العربية، بلغ عدد مؤلفاته الغنائية 539 عملاً كما بلغ عدد مؤلفاته الموسيقية الخالصة 38 معزوفة، تعاون مع عدد من أعظم المطربين وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات، رحل عن دنيانا في 9 سبتمبر عام 1981 .

أما ليلى مراد فهي مطربة وممثلة ولدت عام 1918، درست في مدرسة نوتردام ديزابوتر، وتعلمت الغناء على يد والدها الملحن زكي مراد والملحن داود حسني، اعتمدت في الإذاعة المصرية في منتصف الثلاثينات وتعاقدت على الغناء بشكل أسبوعي، قدمت 27 فيلمًا سينمائيا، اعتزلت العمل الفني تمامًا في منتصف الخمسينات حتى وفاتها في عام 1995 .

والموسيقار محمد سلطان ولد في مدينة الإسكندرية عام 1937، حصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1960، شارك في بطولة عدة أفلام منها (عائلة زيزي، من غير ميعاد) قبل أن يتفرغ للتلحين، قام بوضع العديد من ألحان أغاني فايزة أحمد التي كانت زوجته، كما قام بالاشتراك في إبداع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية ورحل عن عالمنا في 13 نوفمبر 2022 .