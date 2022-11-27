شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ للمسرح الشبابي يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية "ياس" للثقافة والفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوى بروتكول تعاون مع جمعية "ياس" للثقافة والفنون بالإمارات وذلك بحضور امين السر العام للجمعية السيد عمر الحمادي ،وذلك ضمن برنامج فعاليات اليوم الثالث للمهرجان، و أدار حفل التوقيع الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر والذى أشار فى كلمته أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يهتم منذ دوراته الأولي بالتواصل مع المهرجانات و الجمعيات والمؤسسات المسرحية وقد وقع أكثر من ٢٠ بروتوكول تعاون بين العديد من الدول ومنها الأردن وتونس والعراق واليونان وجورجيا وغيرها من الدول العربية والمحلية، ثم ترك الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر الكلمة للاستاذ عمر الحمادى أمين السر العام لجمعية ياس للثقافة والفنون .

وفى كلمته أعرب الأستاذ عمر الحمادى عن سعادته بتواجده فى المهرجان وأثنى على تنظيمه مشيرا إلى الدور الكبير الذي يلعبه المهرجان بقيادة المخرج مازن الغرباى رئيس المهرجان والدكتورة انجي البستاوي مدير عام المهرجان .

وعن جمعية ياس للثقافة وبدايتها أوضح قائلا : تأسست الجمعية عام ٢٠٠٧ م لمجموعة من المسرحيين تمردوا على مسارحهم وتعد ابوظبي مقر جمعية ياس من أبعد الإمارات لذلك اجتمع المسرحيين وقرروا تشكيل وتأسيس هذه الجمعية وعن سبب التسمية تابع قائلا : يرجع اسم " ياس " إلى حلف او جماعة بنى ياس والذين يرجع أصلهم إلى عائلتي آل مكتوم وآل نهيان، وأضاف : لجمعية ياس العديد من المشاركات المسرحية والثقافية على المستوى المحلى والعربي فقد شاركت فى مهرجان أيام الشارقة ومهرجان الإمارات لمسرح الطفل .

فيما أوضح المخرج مازن الغرباوي أن بروتكول التعاون مع جمعية ياس للثقافة والفنون يأتي فى إطار التعاون وتطوير الشباب بين مصر والإمارات فثمة تعاون جديد مع إمارة جديدة فى دولة الإمارات حتي يتم التواصل بشكل أوسع ثقافيا وفكريا ومسرحيا، وخاصة أن هناك تطورات كبيرة فى دولة الإمارات وأجيال من الشباب تكمل مسيرة كبار المسرحيين هناك، وبما أن مهرجان شرم الشيخ مهرجان شبابي ومعني بتطوير حركة المسرح كان هذا اللقاء يتوازى مع هذه النقطة وهي أن يتم تطوير أطر الصناعة المسرحية بين الشقين : ( مصر والإمارات) ، ولذلك قمنا بإعداد برنامج طموح منذ أربعة أشهر ووضعنا خطة لمدة عامين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ وبدأنا فى وضع الخطة منذ نوفمبر ٢٠٢٢ وسنعلن عنه فى القريب العاجل ونلتقي فى الجمعية من خلال ملفين الملف الثقافي والمسرحي وتضمنت بنود التعاون كالآتي: حيث أن الطرفان يعملان فى مجال تفعيل المشهد الثقافي والفني ويلتقيان تحديدا في الشأن الفني بكل تجلياتها وفعالياته وانطلاقا فى الرغبة فى التعاون المثمر بينهما فقد اتفق الطرفين على توقيع مذكرة تفاهم لتكون أساسا للعمل المشترك بينهما يتعاون الطرفان بشأن تنظيم الأنشطة المتعلقة بنشر الثقافة المسرحية واشاعتها فى جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة عامة وبين الشباب خاصة لتكون مناخ صحي لنمو النشاط المسرحي .

يتعاون الطرفان بتوفير الفرص والوسائل لرعاية كل المهتمين والموهوبين بالشأن المسرحي بمختلف جوانبه، ويتعاون الطرفان بوضع البرامج التي تخدم الفنون المسرحية وعروضها لإثراء الثقافة المسرحية التي تستجيب لتطلعات المجتمعين المصرى والإماراتي فى بنائهما المدني والحضاري، وبعد كلمة المخرج مازن الغرباوي تم توقيع البروتكول مع جمعية ياس للثقافة والفنون .

يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا للدورة السابعة، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.