شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي للنجم رياض الخولى وندوة للاحتفاء بالمخرج العالمي ريتشارد شيكنر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، عددا من الفعاليات، حيث نظم المهرجان منذ قليل حفلا لتوقيع بروتوكول مع جمعية "ياس" للثقافة والفنون بالامارات و بعدها ستقام ندوة للاحتفاء بالمسرح الإيطالي ورموزه .

ويقام اليوم ندوة لحامل اسم الدورة الفنان المسرحى الكبير دكتور نبيل الألفى، بحضور أسرته والفنانين وضيوف المهرجان، كما يُقام مؤتمرا صحفيا للفنان الأمريكى الكبير المُكرم "ريتشارد شيكنر"، ويختتم المهرجان برنامج الندوات لفعاليات اليوم الأحد، بمؤتمر صحفي للفنان القدير رياض الخولى، الساعة ٤،٣٠ مساءا ، أما العروض المسرحية، فيُعرض اليوم 3 مسرحيات، فضمن مسابقة العروض الكبرى، تعرض مسرحية "Soft Rains" من إيطاليا، الساعة ٥،٣٠ مساءا

والعرض الشرفي Clan Macbeth من إيطاليا، الساعة السابعة مساءا، وضمن مسابقة مونودراما "المملوك جابر"، إخراج أحمد عبدالله راشد، من الإمارات، الساعة العاشرة والنصف مساءا.

يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا للدورة السابعة، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.