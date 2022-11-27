كتب امير فتحي في الأحد 27 نوفمبر 2022 02:44 مساءً - نشر الفنان طارق صبري صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” تجمعه بزوجته الفنانة شيري عادل . ظهر طارق صبري في الصورة محتضنا شيري عادل، وهما يرتديان نفس الإطلالة الشتوية التي اعتمدت اللونين الأبيض والأسود . وأرفق طارق صبري الصورة بتعليق أعرب من خلاله عن حبه لزوجته، فكتب قائلا: “الضهر والسند” . وكان قد احتفل الفنان طارق صبري بعقد قرآنه على الفنانة شيري عادل في شهر أكتوبر الماضي في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين .

كانت هذه تفاصيل خبر في صورة تجمعهما بنفس الإطلالة .. طارق صبري لشيري عادل: “الضهر والسند” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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