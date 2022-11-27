ممثل شاب مشهور يعترف لـ سوسن بدر أمام الجميع أنها فتاة أحلامه.. لن تصدق من هو؟! – صورة

كتب امير فتحي في الأحد 27 نوفمبر 2022 02:44 مساءً - حرص الفنان الشاب ميدو عادل، على توجيه رسالة للفنانة والنجمة القديرة سوسن بدر خلال حضوره ندوتها المقامة على هامش فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته الـ 7.

وقال ميدو عادل: “ربنا طبطب عليا، إن اسمي يتكتب جنب الأيقونة سوسن بدر بمهرجان شرم الشيخ، وكنت بتمنى إني أقف جنبها في يوم من الأيام”.

وتابع: “سوسن بدر في اللوكيشن هي أم وأخت وحبيبة، وما زالت من أهم فتيات أحلامي، وأحلام ناس كتير”.

سوسن بدر في مهرجان شرم الشيخ الدولي

وأضاف: “إزاي قادرة تحافظي على قمة النجومية والإبداع، لأن المبدعين قليلين، ولسه جواكي هاوية، وبنشوفك في اللوكيشن وكأنك فتاة لسه هاوية زينا وبنراقبك من بعيد وانتي بتذاكري، ووجودك بينا، بيدينا أمل”.

الفنان ميدو عادل وسط حضور ندوة لتكريم الفنانة سوسن بدر – مهرجان شرم الشيخ الدولي 2022

مهرجان شرم الشيخ الدولي

جدير بالذكر أن الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تترأسها شرفيًا الفنانة سميحة أيوب، والفنان محمد صبحي، رئيسًا اللجنة العليا للمهرجان، ويدير المهرجان الدكتورة انجى البستاوى، ودورة المهرجان لهذا العام تحمل اسم الفنان نبيل الألفي، وتقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك خلال الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر.

ميدو عادل وسوسن بدر مع أسرة مسلسل أبو العروسة

من هو ميدو عادل؟

ويذكر أن الفنان ميدو عادل، من مواليد عام 1986، وهو ينتمي إلى عائلة فنية، فوالده هو فنان المسرح عادل ماضي ووالدته الممثلة سمر عبد الوهاب، وتخرج عام 2011 من المعهد العالي للفنون المسرحية وأكاديمية الفنون قسم التمثيل والإخراج، وبدأ التمثيل خلال دراسته بالمعهد، وشارك بالعديد من العروض المسرحية المتميزة ثم شارك في بعض الأفلام القصيرة.

وميدو عادل هو من أبرز الفنانين الشباب المتألقين في الفترة الأخيرة بالأعمال الفنية وحقق نجاحات عديدة متتالية، ومن أعماله المسرحية، مسرحية “خرابيش” عام 2011، و”قهوة بلدى” عام 2014، و “بس أنت مش شامم”، عام 2016، ومسرحية “حب رايح جاى”، و”مسرحية الوصية” مع المخرج خالد جلال، وكانت آخر اعماله المسرحية هي (سيد درويش) علي مسرح البالون والتي جسد خلالها شخصية فنان الشعب .

تكريم ميدو عادل بمهرجان شرم الشيخ

من ناحية أخرى، وفي إطار اهتمام إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، بالمواهب والنجوم الشابة وتشجيعهم والاحتفاء بهم، قررت إدارة المهرجان تكريم الفنان الشاب ميدو عادل خلال فعاليات الدورة السابعة المقامة في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري، في مدينة شرم الشيخ.

وقالت الدكتورة انجي البستاوى مدير عام المهرجان: نحرص كل عام على تكريم نجم شاب بدأ حياته في المسرح ثم انطلق للنجومية، واختيار ميدو عادل يرجع لكونه أحد النماذج الشابة الناجحة.

آخر أعماله المسرحية

وفي سياق آخر، يواصل الفنان ميدو عادل عرض مسرحيته “سيد درويش” التى يظهر خلالها في شخصية الفنان الراحل سيد درويش وسط نجاح كبير.

وتضم مسرحية سيد درويش في بطولتها عدد من النجوم مثل الفنان ميدو عادل، والفنانة لقاء سويدان ورشا سامي وسيد جبر، علاء الحريري، محمد عنتر، يوسف عبيد، سعيد البارودي، ماهر عبيد، محمد الشربيني وآخرين.

آخر أعماله الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عادل كان مشاركته ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال عملين وهما مسلسل انحراف ومسلسل العائدون.

وشارك ميدو عادل في بطولة مسلسل انحراف برفقة الفنانة روجينا وسما إبراهيم ولوسي وسميحة أيوب وعبد العزيز مخيون ورانيا محمود ياسين ومحمد مهران وآخرين.

بينما كان مسلسل العائدون من بطولة كلا من أمير كرارة وأمينة خليل ومحمود عبد المغني وميدو عادل ومحمد فراج وآخرين من النجوم ودارت أحداث العمل حول ملف من المخابرات المصرية.

وكان قد حل الفنان ميدو عادل مؤخرًا ضيف برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا وقال خلال لقائه: “الجواز أصعب حاجة الناس بتمر بيها في حياتها.. عشان إحنا معندناش الوعي إننا نربي عيالنا من وهما صغيرين على إن سيكولوجية الجواز دي مش حاجة سهلة”.

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