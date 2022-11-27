الحكم بحبس الفنان محمود المهدي طليق الفنانة منة عرفة

كتب امير فتحي في الأحد 27 نوفمبر 2022 02:44 مساءً - قضت محكمة الجنح الاقتصادية بحبس الفنان محمود المهدي طليق الفنانة منة عرفة لمدة شهرين وكفالة 1000 وغرامة 20 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بسب وقذف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا .

وكان قد تقدم شعبان سعيد المحامي بالنقض ببلاغ لمباحث الإنترنت اتهم فيه محمود المهدي بالتعرض لموكله أشرف زكي وتم فحص البلاغ وجاءت النتيجة بارتكابه للواقعة وتسببه في أضرار مادية ومعنوية لنقيب المهن التمثيلية .

كما قدم شعبان سعيد 3 حوافظ مستندات إلى المحكمة تحتوي على عبارات السب والقذف التي وجهها محمود المهدي إلى أشرف زكي وروجينا، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم ,

يذكر أن ذلك الحكم هو الحكم الثالث الذي يصدر ضد محمود المهدى على خلفية أزمته الأخيرة مع الفنان أشرف زكى وتعرضه له بالإساءة .