بهاء سلطان يتألق بحفل غنائي فى الإسكندرية رافعا شعار كامل العدد.. صور

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم بهاء سلطان حفلا غنائيا في إحدى الأكاديميات بمدينة الإسكندرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة منها "تعالى أدلعك" و"دلوقتى عجبناكو" و"ياترى" و"أنا مصمم" و"أنا غلطان" وغيرها .



بهاء سلطان بهاء سلطان



بهاء سلطان



بهاء سلطان



بهاء سلطان



بهاء سلطان



بهاء سلطان



بهاء سلطان



بهاء سلطان



بهاء سلطان



بهاء سلطان

ويستمر بهاء سلطان في إحياء الحفلات منذ عودته مرة أخرى أخرى إلى الساحة الفنية، وطرحه أكثر من أغنية مؤخرا التي حققق من خلالها نجاح كبير .

وطرح مؤخرا النجم بهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان "اسود فحمة" وهى الأغنية الدعائية لفيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، وتوزيع جلال حمداوى.

وانتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا ويجرى جاليا أعمال المونتاج والمكساج تمهيداً لطرح الفيلم فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، ليستمر بهاء سلطان في انطلاقته الفنية الجديدة منذ تعاقده مع روتانا .