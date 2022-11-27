شكرا لقرائتكم خبر عن سوق البحر الأحمر يكشف عن تفاصيل برنامج "البحر الأحمر 360 درجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سوق البحر الأحمر، اليوم، عن برنامج سلسلة البحر الأحمر 360 درجة، الذي يقام على مدار أربعة أيام، ويقدم مناقشات ثرية حول الإنتاج والتمويل والابتكار في صناعة الترفيه، حيث يمكن للحضور المشاركة في ثلاث عشرة جلسة تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات، مثل المبيعات والتوزيع والإنتاج المشترك وفرص الاستثمار في المنطقة العربية والحوافز والخصومات الضريبية والبث والموسيقى ومحتوى المسلسلات ورواية القصص والميتافيرس وغير ذلك الكثير.

سيشارك في هذه المناقشات أكثر من 50 متحدثًا من المتخصصين في مجال السينما العالمية، حيث سيتبادلون الخبرات والمعرفة، مثل واين بورغ (نيوم)، ولينا ماتا ونتاشا ماتوس-همينغواي (إم بي سي جروب)، وطوني المسيح (ماجد الفطيم- فوكس سينما)، وعبد الجليل الناصر (هيئة الأفلام السعودية)، وتشارلين ديليون -جونز (فيلم العلا)، و مايكل شايفر (نيو ريجينسي)، وفينسون مارافل (ويلد بنش)، وكريم صفي الدين ومارون نجم (سينموز)، وفيصل بالطيور (سينيوويفز)، وديفيد غرامباتش (باك فيلمز)، وغينلوكا تشاركا (فرونت رو فيلمد إنترتينمت)، ومحمد حفظي (فيلم كلينك)، وبدر الزهراني (تو آتومز)، ورولا ناصر (ذا إيماجينيريم فيلمز)، وروحت ديسلفا (في أي يو)، وكلاي إيبستين (فيلم مود إنترتينمنت)، وأدهروكيا أبانا (كيوريوزتي إنترتينمنت)، ودونالد كوشنر المرشح لجائزة أكاديمية السينما، ومايكل أوسلان (باتمان فرانشيز)، وجيرمان كولي (وزارة الثقافة السنغالية).

كما سينضم للمتحدثين الرئيسيين باقة من الشخصيات البارزة في عالم الترفيه من لوكس ستوديو، وفاين ألترنتيف إنفستمنز، وإلسيان فيلم جروب، وبيغ ورلد سينما، ومشروع صندوق الأفلام SØRFOND، ولجنة أبو ظبي للأفلام، وذلك بالإضافة إلى سيرجيو جورج الحاصل على جائزة غرامي للإنتاج الموسيقي، وسعاد بوشناق الحاصلة على عدة جوائز في التأليف الموسيقي.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج سلسلة البحر الأحمر 360 درجة يقام بالتعاون مع وينستون بيكر، المنتج الرائد للمؤتمرات الترفيهية والمالية في جميع أنحاء العالم.

ستعقد جلسات التواصل على مدار ثلاثة أيام خلال سوق البحر الأحمر، ويأتي ذلك في إطار التزام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدعم المواهب السينمائية الجديدة، كما ستتيح جلسات التواصل الفرصة أمام الحاضرين من صناع الأفلام الواعدين والمشاركين الجدد في هذا القطاع للمشاركة وتبادل الآراء والخبرات وبناء علاقات مهنية مع كبار العاملين في قطاع صناعة الأفلام.

وسيكون ذلك في أجواء منظمّة وغير رسمية خلال سلسلة من الاجتماعات السريعة والقصيرة لمدة 15 دقيقة، وسيتم تخصيص جلسات التواصل الثلاث لتغطية مراحل مختلفة من صناعة الأفلام؛ وهي التطوير والإنتاج والتوزيع بهدف تعزيز التواصل بين المشاركين في السوق/المهرجان والمتخصصين في مجال صناعة الأفلام.

وكان قد أعلن سوق البحر الأحمر -في وقت سابق اليوم- عن برنامجه الكامل لفعاليات أيام المواهب الإرشادية، وجلسات التواصل وسلسلة البحر الأحمر 360 درجة، والتي تدعو المخرجين والمنتجين السعوديين والدوليين لحضور مجموعة من ورش العمل والمناقشات خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بمشاركة شخصيات مرموقة في عالم صناعة الأفلام.

ويهدف تنظيم برنامج أيام المواهب هذا العام للتركيز على الجيل الجديد من صناع الأفلام؛ حيث سيحظى صانعو الأفلام الطموحين بفرصة للاستماع إلى آراء متعمّقة وفريدة في عالم صناعة الأفلام، يُقدمها مختصّون من أصحاب الخبرة في هذا المجال، كما ستتاح لهم الفرصة لبناء شبكة اتصال قيّمة.

في هذا الإطار، سيلتقي المشاركون في البرنامج مع عرّابة أيام المواهب "كوثر بن هنيّة"، المخرجة العربية الرائدة والمستقلّة، حيث ستحدثهم عن الكيفية التي أصبحت صناعة الأفلام من خلالها هدفها ولغتها الفطرية في التعبير. كما ستتاح الفرصة أمام المشاركين للتواصل مع خمسة مرشدين متخصّصين في مجالات مختلفة ضمن صناعة الأفلام، وهم: المخرج السعودي رائد السميري، والمخرجة اللبنانية المقيمة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية رانيا عطية، وناقدة الأفلام البلجيكية وخبيرة الأفلام القصيرة كاتيا باير، وجون غولدمان وحكيم ماو، مرشدان من باريس سيقدمان المشورة للمشاركين حول كتابة السيناريو وصناعة الأفلام.

وبمناسبة الإعلان عن البرنامج، صرحت "ميريام عرب"، مستشارة سوق البحر الأحمر قائلة "يسعدنا الترحيب بالمشاركين في هذه الفعاليات الرائعة للاستماع إلى نخبة من أفضل الخبراء في صناعة الأفلام، والاستفادة من

فرص الإرشاد والتوجيه والتواصل المتميزة في هذا البرنامج؛ حيث تعتبر مشاركة المعرفة والدعم الإرشادي في صناعة الأفلام التنافسية عنصرين هامّين للغاية في تنمية المواهب وتطويرها. كما نفخر بمشاركة هذه النخبة الرائعة من المتخصّصين في البرنامج والقادمين لتبادل خبراتهم واستشاراتهم مع المشاركين والحضور".

الجدير بالذكر بأن البرامج الثلاثة سُتعقد في فندق الريتز كارلتون جدة خلال أيام المهرجان وسيسمح لحاملي مختلف الشارات المشاركة في هذه البرامج؛ حيث ستقام نقاشات سلسلة البحر الأحمر 360 درجة خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر. بينما ستعقد جلسات التواصل من الساعة 5:00 وحتى الساعة 6:30 مساءً خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2022، وتقام ورش عمل أيام المواهب يومي 7 و8 ديسمبر خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2022.