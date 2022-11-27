شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر يعاود الظهور مع إيرينا شايك بالتزامن مع احتفالات عيد الشكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين احدث صور للثنائى برادلى كوبر وايرينا شايك معاً، وذلك بصحبة ابنتهما "ليا" بالتزامن مع احتفالات عيد الشكر، حيث اثارا بهذا الظهور مرة أخرى الشائعات حول عودتهما لعلاقتهما معاً من جديد، بعد سلسلة من الظهور المتكرر منذ النصف الثانى من العام الجارى 2022.

والتقطت عدسات الكاميرات، قبل أيام صورًا لبرادلي كوبر وإيرينا شايك وهما يتبادلان النظرات العاطفية أثناء تواجدهما في مدينة نيويورك هذا الأسبوع.



برادلى وايرينا

يعيش برادلى وإيرينا، اللذان لديهما ابنة تبلغ من العمر خمس سنوات تدعى ليا دي سين، في خضم دوامة من الشائعات عن عودتهما معًا بعد الانفصال في عام 2019، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



برادلى وايرينا وابنتهما

وخلال آخر نزهة لهما، شوهدا وهم ينظران بحرارة لبعضهما البعض بينما كانوا يستمتعون بنزهة على رصيف نيويورك.

إيرينا، 36 عامًا، عارضة أزياء روسية ولدت في بلدة سوفيتية صناعية على منحدرات جبال الأورال، ظهرت في إطلالة أنيقة بغطاء أسود فوق سترة مخططة أنيقة وخريفية.

احتفظ برادلي وإيرينا بمعادلة الأبوة والأمومة المشتركة المشهورة منذ انفصالهما في عام 2019 بعد علاقة استمرت أربع سنوات، وانتشرت شائعات عودتهما لبعضهما البعض في وقت مبكر من الأسبوع الماضي.