كتب امير فتحي في الأحد 27 نوفمبر 2022 12:50 مساءً - شاركت هنا مصطفى إبنة الفنانة شيرين عبد الوهاب مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “تيك توك” يجمعها بوالدتها . ظهرت هنا في الفيديو إلى جانب والدتها شيرين عبد الوهاب وهما يغنيان معا أغنية “الغزالة رايقة” للمطرب الطفل محمد أسامة من فيلم “من أجل زيكو” . ويعد هذا الظهور لشيرين عبد الوهاب هو الظهور الأول لها بعد خروجها من المستشفى وإعلانها منذ فترة عن عودتها للفنان حسام حبيب وعقد قرأنهما من جديد .

كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد خروجها من المستشفى وعودتها لحسام حبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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