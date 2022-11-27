هل قصدت ياسمين صبري السخرية من زوجها السابق أحمد أبو هشيمة؟.. لن تتوقع ما فعلته مع صديقاتها!!

كتب امير فتحي في الأحد 27 نوفمبر 2022 12:50 مساءً - أثارت الممثلة المصرية ياسمين صبري بلبلةً كبيرةً بعد اتهامها بالسخرية بشكلٍ غير مباشر، من طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ياسمين صبري تسخر من أبو هشيمة

في التفاصيل، أحدثت الممثلة المصرية ياسمين صبري ضجة كبيرة بين المتابعين بعد ظهورها الأخير من خلال مقطع فيديو يجمعها بأصدقائها وكانت تتمايل على ألحان أغنية “غلبان”.

وظهرت ياسمين صبري بمقطع الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية غلبان للفنانة السورية أصالة نصري، حيث اعتبر البعض أن ياسمين توجه من خلال هذا المقطع رسالة لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وذلك بعد انفصالها عنه، اذ تتضمن الأغنية كلمات مليئة بالتحدي والسخرية من الشريك السابق.

ياسمين صبري داخل “يخت” في قطر

ومن نفس الرحلة مع صديقاتها، نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“، وظهرت صبري، في الصور داخل “يخت” وسط البحر، خلال تواجدها في دولة قطر، وعلقت ياسمين، على الصور قائلة: “ممتنة للأبد”.

إطلالة ياسمين صبري

وظهرت بإطلالة أنيقة باللون الأبيض، واعتبر البعض أن إطلالة ياسمين صبري جريئة مقارنة بما اعتادت الظهور به خلال الفترة الماضية. واعتمدت ياسمين صبري في إطلالتها على اللون الأبيض، فاختارت جمبسوت وان شولدر، أي تصميم الكتف الواحد، وله فتحة طويلة من الجانبين كشفت عن ساقيها.

ياسمين صبري في كأس العالم 2022

وكانت الفنانة ياسمين صبري شاركت جمهورها ومتابعيها بصورًا ومقطع فيديو، خلال حضورها حفل افتتاح كأس العالم 2022، بقطر الذي انطلق مساء الأحد الماضي بمباراتي قطر والإكوادور، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”.

وظهرت صبري، في الصور والفيديو مرتدية ملابس كلاسيكية، وفسرها بعض الجمهور أنها لا تليق بحضورها حفل الافتتاح.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور مابين مؤيد ومعارض وجاءت كالتالي :”عايزه أكون زيك، جورجينا العرب، لو لبستي سبورت طلعتي أرقى، راح أترك كأس العالم واكتفي بيك، جمالك حبي، قمر، ملكة، أحلى من تحضر، جمالها مميز جدا، رايح على سهرة، عسل وبحبك، منورة قطر، لبس مو للمونديال، هذا لبس ستاد؟.

ياسمين صبري تعود للسينما بعد 4 سنوات

تعاقدت ياسمين صبرى، على بطولة فيلم جديد يشاركها فيه النجم أمير كرارة، حيث سيحمل الفيلم اسم «يوم استقالة مجرم».

ستبدأ ياسمين صبري التحضيرات للشخصية خلال الأيام القليلة القادمة، العمل من تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج حسن المنباوى، الذى يواصل معاينة أماكن التصوير.

يُذكر أن ياسمين صبرى، غابت عن السينما منذ أكثر من 4 سنوات، وكان آخر أعمالها فيلم الديزل، الذي عرض عام 2018، وكان من بطولة محمد رمضان وتأليف أمين جمال وإخراج كريم السبكي، وفيلم ليلة هنا وسرور من بطولة محمد إمام الذى عرض عام 2018، من إخراج حسين المنباوى.

ياسمين صبري والسينما

تعيش ياسمين صبري حالة من النشاط الفني في السينما حيث ستشارك في عملين خلال الفترة المقبلة، وفضلت ياسمين صبري التركيز على السينما وتفضيلها على الدراما في تلك الفترة خاصة مع انتعاش السوق والإيرادات وابتعادها عن السينما.

ياسمين صبري في رمضان 2023

كما أعلنت ياسمين صبري أعلنت عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2023 بمسلسل، دون الكشف عن تفاصيله لتعود للجمهور بعد غياب منذ آخر أعمالها “فرصة تانية”.

حيث ردت ياسمين صبري على أسئلة متابعيها بشأن أعمالها المقبلة، عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: إن شاء الله هشارك في الموسم الرمضاني 2023.

مسلسل ياسمين صبري الجديد مكون من 15 حلقة للعرض في شهر رمضان المقبل، واستقرت ياسمين على سيناريو من تأليف محمد رجاء، ووقع الاختيار على المخرج خالد مرعى لتولى مسؤولية العمل الذى يتم التحضير له حالياً حيث يجرى الاستقرار على الاسم للعمل وترشيح الفنانين المشاركين في البطولة.

أول بطولة مطلقة لـ ياسمين صبري

على جانب آخر، تستكمل الفنانة الشابة ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد “فيلم شغل عصابات” خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

كما أن الفنانة ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلمها الجديد “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها “مسلسل فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر،هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر،عمر الشناوي.

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