شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام نجم مسلسل Squid Game بالتحرش.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة صحف أجنبية، عن تورط الممثل الكورى إن أو يونج سو، نجم مسلسل الحركة والاكشن الشهير Squid Game، فى قضية تحرش بسيدة بشكل غير لائق فى عام 2017.

ووفقاً لجريدة الجارديان، فإن النجم الكوري صاحب الـ 78 عاماً متهماً امام القضاء الكورى بسوء السلوك الجنسى، حيث وجه له قضية يوم الخميس الماضى بدون احتجازه، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه نفى هذا الاتهام.

يأتي هذا بعد أن حصد النجم الكوري فى يناير الماضى، جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد في مسلسل Squid Game، كما يعد أول كورى جنوبى يفوز بتلك الجائزة في التاريخ.

تفوق مسلسل Squid Game على مسلسلات Stranger Things وBridgerton، ليحصل الأول على جائزة الأكثر شهرة على منصة نيتفلكس حول العالم، وفقًا لبحث جديد، في دراسة أجراها موقع SimpleGhar، والذى قام بـ حسب أكثر الإنتاجات الأصلية شعبية عبر عدة منصات مثل Amazon Prime وApple TV + وNetflix وDisney+، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

ويدور مسلسل الدراما الكورى Squid Game، حول قصة أشخاص يفشلون في الحياة لأسباب مختلفة لكن فجأة يتلقون دعوة غامضة للمشاركة فى لعبة البقاء على قيد الحياة للفوز بأكثر من 38 مليون دولار أمريكى، تجرى اللعبة فى جزيرة معزولة ويتم حبس المشاركين حتى يكون هناك فائز نهائى، وتحتوى اللعبة على ألعابًا شهيرة للأطفال من السبعينيات والثمانينيات فى كوريا، مثل لعبة الحبار، والترجمة الحرفية لاسمها الكورى، وهو نوع من العلامات حيث يستخدم الهجوم والدفاع لوحة على شكل حبار مرسومة فى الأوساخ.