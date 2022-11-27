شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش: فخور باختيار "فيفا" لى للغناء فى حفلات كأس العالم بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مغنى المهرجانات حسن شاكوش، عن سعادته لاختيار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" له للغناء ضمن البرنامج الترفيهى على هامش مباريات كأس العالم المقامة فى قطر،

وقال شاكوش، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه فخور بهذا الاختيار الذى يعتبر إنجازا كبيرا يحمله مسئولية كبيرة، مضيفا أنه جهز لحفلته التى ستقام يوم 12 ديسمبر المقبل برنامج غنائى يضم أغانى جديدة وأغانى قدمها من قبل.

يذكر أن شاكوش قد صرح من قبل أنه هو المطرب الوحيد الذى اختارته الفيفا من مصر للمشاركة في حفلات الفيفا ضمن البرنامج الترفيهى الذى يقام على هامش مباريات بطولة كأس العالم المقامة حاليا بقطر، وهذا ما يؤكده صفحة الفيفا التى عليها إعلانات الحفلات والمدون فيها اسمه، نافيا مشاركة أى مطرب مهرجانات آخر من مصر ضمن حفلات الفيفا وإنما يقدمون حفلاتهم بقطر في كافيهات أو أماكن خاصة وليس تابعة للفيفا.

وأشار شاكوش، إلى أن الفيفا اختارته هو نظرا لشهرته وحجم مشاهدات أغانية على السويشيال ميديا.





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