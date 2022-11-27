شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة: الله يرحمك يا عامر منيب رحلت ولم ترحل ذكراك الطيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المخرج عمرو عرفة ، ذكرى رحيل النجم عامر منيب، ونشر صورة للنجم الراحل عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها قائلا:" الله يرحمك يا عامر .. رحلت و لم ترحل ذكراك الطيبة" .



عامر منيب

رحل عامر منيب عن عالمنا في 26 نوفمبر عام 2011 بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ورغم قلة سنوات نشاطه الفني، إلا أنه خلال وقت صغير تمكن من استحواذ قلوب الجماهير.

حقق عامر منيب نجاحا كبيرا من خلال أغانيه، كما كان له قاعدة جماهيرية كبيرة خاصة لدى فئة الشباب، ولكن لم يشارك سينمائيا سوى في 4 أفلام فقط خلال مشواره الفني.

سحر العيون

كان أولهم فيلم "سحر العيون"، فبعد النجاح الكبير الذي حققه كمطرب بدأت أنظار المنتجين تتجه إليه، ثم أسند إليه أول بطولة سينمائية في فيلم "سحر العيون"، بجانب نيللي كريم وحلا شيحة، والذي تم عرضه عام 2002، وحقق نجاحا كبيرا وقتها وحصد مليونين ونصف جنيه، "سحر العيون" بطولة نيللي كريم، عامر منيب، حلا شيحة، محمد لطفي، حسن حسني، سامي العدل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من سيناريو وحوار: نهى العمروسي، وإخراج: فخر الدين نجيدة.

كيمو وأنتيمو

وفي عام 2004 شارك عامر منيب في فيلم "كيمو وأنتيمو" بطولة مي عز الدين ووحيد سيف وطارق عبد العزيز وإيناس النجار، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد البيه وإخراج حامد سعيد.

الغواص

وفي العام التالي قدم "منيب" فيلم الغواص وشاركه بطولته داليا البحيري وحسن حسني وسامي العدل، يوسف داوود، وهو من تأليف عبد الفتاح البلتاجي وإخراج فخر الدين نجيدة.

كامل الأوصاف

وكان من أخر التجارب السينمائية التي قدمها فيلم "كامل الأوصاف" الذي جمعه بالفنانة حلا شيحة للمرة الثانية، وشاركهم بطولته كل من: غانم ورجاء الجداوي وحسن حسني وخالد سرحان وأحمد سعيد عبد الغني، وهو من تأليف أحمد البيه وإخراج أحمد البدري، وتم عرض الفيلم عام 2006.