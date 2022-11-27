أصالة تقع في “فخ هيفاء وهبي” وتظهر بملامح مرعبة في حفل موسم الرياض.. والجمهور يحاصرها بالإنتقادات! – «صورة»

كتب امير فتحي في الأحد 27 نوفمبر 2022 11:43 صباحاً - بعد هيفاء وهبي، تعرّضت النجمة أصالة نصري للنقد نفسه بسبب بعض اللقطات المتداولة التي ظهرت فيها الفنانة بملامح متغيرة صدمت جمهورها، وتصدر اسمها مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية.

وتداول مستخدموا تلك المواقع صورا جديدة للفنانة أصالة خلال إستعدادها لإحياء حفلا غنائيا مساء أمس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

لكن تعرضت أصالة للتنمر من قبل رواد السوشيال ميديا، وعلق البعض “كفاية بوتكس” بسبب تغيير ملامحها مما وضعها في نفس الأزمة التي تعرضت لها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال إحيائها حفلا غنائيا في الرياض أيضًا.

هل الأمر مقصود؟

فئة آخرى أكدت أن أصالة لم تبدو بهذه الإطلالة يوم أمس وأنها بدت في غاية الجمال على المسرح وفي الصور العادية وأن الإضاءة والكاميرا هي التي ظلمتها مثل هيفاء وهبي وأن هناك من إعتمد تشويه الصور.

إطلالة أصالة

ظهرت أصالة في الصور بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، مما كشف عن رشاقتها.

تزينت أصالة بمجموعة بسطة للغاية من المجوهرات الألماسية مما زاد من جاذبيتها، تميزت إطلالة أصالة بأنها جمعت بين البساطة و الأحتشام.

خمسة إطلالات على المسرح

ولفتت أصالة الأنظار إليها بعد ظهورها بـ5 إطلالات على المسرح، ففي الأولى ارتدت فستانا باللون الأحمر وفي الثانية ارتدت فستانا فضي اللون وفي الثالثة ارتدت فستانا باللون الأبيض وفي الإطلالة الرابعة كانت مرتدية فستانا باللون الكحلي واختارت إطلالة جديدة في الخامسة وظهرت مرتدية فستانا على الطريقة المكسيكية وزينت شعرها بوردة.

أصالة في مهرجان الموسيقى العربية

ومؤخرا، قدمت أصالة حفلًا مميزًا في ختام مهرجان الموسيقى العربية وأطربت الحضور والمشاهدين بمجموعة من أغانيها المميزة، وسط تفاعل كبير وعالي من جانب حضور المهرجان، حيث قدمت أحدث أغانيها “شايفة فيك” وكذلك قدمت أغنية “بعدك عني”، وأغنية “شكرًا”.

وانتهت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الخميس 3 نوفمبر المقبل، حيث ضمت الفعاليات 39 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 99 فنانًا من 9 دول عربية هي مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين.

وشارك نخبة من نجوم الفن في فعاليات المهرجان، بينهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، ونخبة من نجوم الفن.

ومن ناحية أخرى، تحيي أصالة حفلاً غنائيًا في المنصورة الجديدة يوم 9 شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة.

وعلى جانب آخر، طرحت النجمة أصالة نصرى، أغنيات ألبومها الغنائى الجديد “شايفة فيك”، على فترات متفاوتة على موقع «يوتيوب»، والتى تعاونت فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربى،

أولى هذه الأغنيات بعنوان “فرحة وبس”، أما الأغنية الثانية في الألبوم فجاءت بعنوان “فقدت نفسى”،وثالث هذه الأغنيات هي أغنية “أنا حرّة” ، أما الأغنية الرابعة فجاءت بعنوان “كفوكيم”، أما خامس هذه الأغنيات كانت بعنوان “بالسلامة”، أما الأغنية السادسة فكانت بعنوان “متضايق، أما سابع أغنية فجاءت بعنوان “منٌى وفى”.

أما الأغنية الأخيرة فكانت أغنية “شايفة فيك” وهى تاسع أغنيات ألبوم أصالة نصري الجديد الذى يحمل نفس اسم الأغنية “شايفة فيك”، وهى من كلمات نادر عبد الله، وألحان المطرب والملحن المصري رامي صبرى.

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