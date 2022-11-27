شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "عشم" لـ أمينة خليل بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم "عشم" للمخرجة ماجي مرجان.

والفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة إنتاج 2012 ومن تأليف وإخراج ماجي مرجان وبطولة أمينة خليل ومحمد خان وعلي قاسم، وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساء.

ويتناول الفيلم الفترة ما قبل ثورة 25 يناير 2011 وذلك من خلال إستعراض ستة علاقات تمر بالعديد من المتاعب وخيبات الأمل، ويجمع بينهم "عشم" وهو بائع متجول، متفائل دوما ونظرته كلها أمل نحو مستقبل مصر الأفضل.

ومن جانبها أشارت المونتيرة منار حسني أن مركز الثقافة السينمائية يحرص دائما علي تنوع الأنشطة التي يقيمها من خلال العروض السينمائية والندوات والورش المتخصصة حتي تتناسب مع متطلبات الجمهور من محبي وعشاق السينما.