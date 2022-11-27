شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزاء المنتج الفني وجيه الليثى فى الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم عزاء المنتج الفني وجيه الليثي شقيق المنتج ممدوح الليثي الذي رحل عن عالمنا صباح أمس بعد صراعه مع المرض، وذلك بعد صلاة المغرب من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وأعلن عن وفاة الراحل الإعلامي الكبير عمرو الليثي ابن شقيقه، حيث كتب عبر "الفيسبوك": "انتقل إلى رحمة الله تعالي عمي المنتج وجيه الليثي وصلاة الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد مصطفي محمود والعزاء غدا في الحامدية الشاذلية".

وحرصت نقابة المهن السينمائية برئاسة النقيب مسعد على نعي المنتج الفني الكبير، وجاء في البيان الخاص بنقابة المهن السينمائية: "وداعا المنتج الكبير وجيه الليثي أبو خالد، مسيرة عطاء أمضيتها بنبل، حافظت على العلاقات الإنسانية الصادقة، وساهمت في إنجاز العديد من الأعمال الفنية الكلاسيكية التي سطرت في تاريخ صناعة السينما في مصر والعالم العربي".

وتابع: "فجاء استحقاقكم بتكريم مهرجان الإسكندرية 2022 عن مجمل أعمالكم، واجهت في معركة صامتة ضراوة المرض وشراسته، رحمكم العلي القدير وأسكنكم فسيح الجنات، وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".