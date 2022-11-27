شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل أنغام بالتجمع الخامس نظرا لظروفها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنظمة لحفل أنغام الذى كان مقرر إقامتها في التجمع الخامس يوم 2 ديسمبر، تأجيلها إلى موعد آخر لم يتم تحديده بعد، حتى يتم شفائها من الأزمة الصحية التي تمر بها في الوقت الحالي.

كما تأجل حفل النجمة أنغام الذى كان المقرر إقامته بدولة الكويت اليوم السبت 26 نوفمبر، إلى 26 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك نظرا للظروف الصحية التى تمر بها النجمة الكبيرة أنغام.

وكانت الفنانة أنغام تعرضت لأزمة صحية طارئة، حسب ما جاء في البيان الصادر عن إدارة أعمالها، حيث قال البيان: "تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حالياً ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن".

وتابع البيان: "حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول، نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل".