شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جوينيث بالترو خلال نزهة مع زوجها فى شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين الممثلة الشهيرة جوينيث بالترو البالغة من العمر 50 عامًا ، وزوجها براد الذى يكبرها بعام واحد، في نزهة في ذا هامبتون داخل مدينة نيويورك، إذ بدا الثنائى كاجوال وهما يسيرا معاً في هدوء خلال الصور التي تم التقاطها لهما.



جوينيث بالترو

وكانت تحدثت الممثلة جوينيث بالترو عن شعور زوجها براد فالتشوك حينما علم أنها لا تزال تكن كل الاحترام لخطيبها السابق براد بيت رغم الانفصال قبل 20 عاما، واحتفاظهما بصداقتهما من حينها، قائلة فى تصريحات لبرنامج Entertainment Tonight: "ربما يكون زوجى حكيماً للغاية، لذلك أعتقد أنه يحترم الصداقة تمامًا".



بالترو وزوجها

وأضافت بالترو تعليقاً على ذلك أنها وبراد لا زالا يستشيران بعضهما فى أمور عديدة، بسبب صداقتهما التى حافظا عليها رغم الانفصال، مؤكدة أن الأمور تسير بينهما على ما يرام كأى صديقين.

وأضافت الممثلة البالغة من العمر 50 عامًا ، في تصريحات لـ Entertainment Tonight أنها أعادت إحياء علاقتها ببراد بعد أن فسخ خطبتهما فى عام 1997 بعد علاقة استمرت ثلاث سنوات، قائلة "عندما انفصلنا لأول مرة، لم نكن أصدقاء لفترة من الوقت ، ثم وجدنا نوعًا ما يعتبر طريق العودة، ربما منذ 18 أو 19 عامًا ، شيء من هذا القبيل ، ثم بقينا على اتصال على مر السنين".

وكان النجم العالى براد بيت قد نفى مزاعم زوجته السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولى، حول اعتدائه بالضرب على أطفالهما فى عام 2016، والتى تناقلتها وسائل الاعلام خلال الأيام الماضية، واصفا تلك الواقعة بغير الصحيحة.