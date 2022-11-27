شكرا لقرائتكم خبر عن ناصيف زيتون يحيى حفلاً غنائيا في فنزويلا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب السورى ناصيف زيتون، حفلاً غنائياً في كاراكاس عاصة فنزويلا، اليوم الأحد، ويقدم باقة مميزة من أشهر أغانيه للجالية العربية هناك.

وتألق المطرب السورى ناصيف زيتون، خلال الحفل الغنائى الذى أحياه مؤخراً ضمن حفلات مهرجان صيف قلعة حلب، بسوريا، وقدم عدد كبير من أغنياته التي تفاعل معه الجمهور بترديد كلمات الأغانى والرقص على أنغامها.

وكان المطرب السورى ناصيف زيتون أحيا مؤخرا، حفلاً غنائياً، بصحبة النجمة اللبنانية إليسا، فى المملكة العربية السعودية بموسم الرياض، وحظي الحفل بحضور جماهيرى كبير وقدما الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهم التي تفاعل معها الجمهور السعودى.

وكان المطرب السورى ناصيف زيتون طرح مؤخرا، أغنية جديدة تحمل اسم "خط أحمر"، عبر يوتيوب، وهى أول تجاربه للغناء باللهجة المصرية، ومن خلال تصوير الأغنية تغزل "زيتون" في مصر وشعبها، واعتمد على عرض أشهر المعالم المصرية خلال الكليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.