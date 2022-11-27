شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أوين ويلسون فى لوك جديد من أجل فيلمه المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر اوين ويلسون بلوك مغاير تماماً وملائم للشخصية الذى يلعبها خلال أحدث أدواره في فيلمه "الرسام" الذى يلعب فيه دور الرسام الأمريكي بوب روس في أول صورة ثابتة من الفيلم القادم.

ويأتى ذلك بعدما انشغل أوين ويلسون بدور بطل خارق، فى فيلم يحمل اسم " Secret Headquarters" وعرض في أغسطس الماضى في الولايات المتحدة وكندا وعدة مناطق أخرى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".

فيلم " Secret Headquarters" يتبع مجموعة من أطفال المدارس الذين يكتشفون مقر بطل خارق ويضطرون للدفاع عنه ضد مجموعة من الأشرار.

يقوم بدور البطولة إلى جانب ويلسون ، كل من ووكر سكوبل، وجيسي ويليامز، وكيث إل.ويليامز، ومومونا تامادا، وآبي جيمس ويذرسبون، ومايكل بينيا.



اوين ويلسون