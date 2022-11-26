شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود ناعية المنتج وجيه الليثي: مسيرة عطاء مشرفة في تاريخنا السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة صفاء أبو السعود، المنتج السينمائي الكبير وجيه الليثي، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن المنتج وجيه الليثي، صاحب مسيرة عطاء كبيرة ومشرفة في تاريخنا السينمائي، مشيرة إلى إننا فقدنا برحيله قامة وقيمة شديدة التفرد والإلتزام، وينتمي إلى أسرة فنية عريقة صاحبة أياد بيضاء على صناعة السينما في مصر والوطن العربي.. رحم الله الإنسان المتميز وجيه الليثي، وألهم أسرته ومحبيه الصبر.

جدير بالذكر أن المنتج الراحل هو الشقيق الأصغر لكل من المنتج والسيناريست ممدوح الليثي، والمنتج جمال الليثي،والمنتج إيهاب الليثي، وعم الإعلامي د. عمرو الليثي.

شارك المنتج الراحل خلال مسيرته الفنية في إنتاج عشرات الأفلام النادرة منها " ثرثرة فوق النيل، ٣٠ يوم في السجن، البحث عن فضيحة، البحث عن المتاعب، عفريت مراتي، المزيكا في خطر، إلى المأذون يا حبيبي، ميرامار، العتبة جزاز، شلة المراهقين، الأبطال، سفاح النساء، أنت اللي قتلت بابايا"، وكانت آخر أعماله المشاركة عام ٢٠٠٥ في إنتاج المسلسل الشهير "سلالة عابد المنشاوي" بطولة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين.