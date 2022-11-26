شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى فى أحد المستشفيات من أجل "نبيل الجميل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد النجم محمد هنيدى، اليوم، فى ديكور أحد المستشفيات من أجل تصوير مشاهد فيلمه الجديد "نبيل الجميل" ، ويواصل هنيدى التصوير على قدم وساق للانتهاء من العمل بالكامل خلال شهر ديسمبر المقبل لعرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل حسبما حدد الشركة المنتجة هذا الموعد.

فيلم نبيل الجميل" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، احمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية .

وكان آخر أعمال محمد هنيدى في السينما فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وتم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى.