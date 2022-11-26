شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تشارك لطيفة فى حفل اليوم الوطنى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك المطربة الإماراتية بلقيس فتحى، الفنانة لطيفة، في الحفل الذى يقام على مسرح المجاز، ضمن حفلات اليوم الوطنى لدولة الإمارات، اليوم السبت، وتقدم باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.

وأحيت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحى، مؤخراً، حفلاً غنائيًا فى سلطانة عمان، ضمن احتفالات سلطنة عمان بالعيد الوطنى، حضره عدد كبير من الجمهور الذى تفاعل معها وردد كلمات الأغانى.

وتغنت بلقيس بعدد من أشهر أغنياتها مثل، أمام مرايتي ودبلوماسي والمزاجنجي وشوف لي حل بجملة؛ فيما تفاعل الجمهور مع الأغنيات وقاموا بترديدها؛ وطلبوا منها إعادة اغنية دبلوماسي أكثر من مرة، كما قدمت بلقيس عدد من الأغنيات الشعبية التى أشعلت بها حماس الجمهور الحاضر للحفل، بمشاركة فرقتها الموسيقية.

وطرحت المطربة الإماراتية بلقيس فتحي مؤخرًا، أغنية "أمام مرايتي" على طريقة الفيديو كليب على منصات السوشيال ميديا، وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاونت بلقيس في الأغنية مع المخرج اللبناني دان حداد والأغنية من كلمات أمنيات وألحان متعب الفراج وتوزيع بدر كريم.

‏كما طرحت بلقيس أغنية "مزاجنجي" التى قدمتها باللهجة المصرية وتعاونت خلالها مع الملحن محمد يحى والشاعر الغنائي ملاك عادل ومن إخراج على أبو طالب في ثاني تعاون معه بعد أغنية "دبلوماسي".