شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر في ندوة تكريمها: دخلت معهد فنون مسرحية من ورا أبويا ولما عرف قاطعني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة سوسن بدر خلال ندوة تكريمها بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، والدي كان له تحفظ علي دخولي المعهد العالي للفنون المسرحية بسبب صعوبة المهنة والطريق ، ولم يكن يعرف حينها أنني لا أصلح لأي شيء سوي أنني ممثلة ، وبعد مناقشات عدة أتفقنا علي دخولي أي كلية أخري وبعد إنتهائي منها ألتحق بالمعهد وقد كان .

وتابعت : ألتحقت بكلية العلوم ومنذ اليوم الأول لم أجد نفسي فيها ، فقررت أن أذهب للمعهد وبالفعل خوضت الإختبارات ونجحت وألتحقت بالمعهد دون أن يعرف والدي ، وبعد أن قدمت أعمال في التلفزيون حينها عرف وصدم لأنني كذبت عليه ، وقاطعني فترة ولكن عندما وجد نجاحي في المجال بدأ يستسلم .

وعن " أم الدنيا " التي تقدمه قالت : من أحب وأهم الأعمال اللي تقدم في كل المنطقة العربية ، في ظل التطور الحضاري والإلكتروني الكبير وهذا العالم الغريب فعندما عرض علي المشروع أحببته جدا وقدمناه في ي واتش ات ، وهدفي منه تحقق عندما قابلت بالصدفة طفلة صغيرة وقالت لي " انتي اللي بتطلعي تتكلمي عن التماثيل الكبيرة وانتي حاطة طرحة زرقا قلتلها اسمهم المصرين القدماء" وسعادتي كانت كبيرة لأن هذا يعني أن رسالتي وصلت .

وقد حضر الندوة كلا من وحضر الندوة كلا من الفنان ميدو عادل ، والإعلامية بوسي شلبي ، والفنانة لقاء سويدان ، والفنان رياض الخولي ، والفنان الأمريكي سكوت تورست، الفنان خالد جلال ، والدكتور سيد خاطر ، والفنان حسن العدل ، وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر ، والمخرج ناصر عبد المنعم .