شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على المغنية إيرين كارا صاحبة الأوسكار عام 1984 متوفاة فى منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثرت السلطات الأمريكية على جثة المغنية والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار إيرين كارا، داخل منزلها في فلوريدا، لكن العديد من المعجبين يرفضون تصديق الخبر بعد خدعة وفاة أخيرة استهدفت النجمة.

تم تأكيد وفاة كارا، ذات الـ 63 عامًا صاحبة أغنية "Flashdance ... What A Feeling" التى أكسبتها جائزة الأوسكار فى عام 1984، وقالت وكيلة أعمالها، جوديث موس: "بحزن عميق أعلن نيابة عن عائلتها وفاة إيرين كارا"، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جاء الإعلان بعد خدعة موت عن كارا، التي لعبت دور البطولة في فيلم Fame، حيث يخشى العديد من المعجبين أن يكون الإعلان الأخير جزءًا من كذبة أخرى.

وكتبت إحدى المتابعات على تويتر: "آسفة إذا كان هذا صحيحا، لكننى أخشى أنه من الصعب تصديق هذه الخدعة"، ولكن موس أكدت أن الوفاة حقيقة، مضيفة "إننا جميعا في حالة صدمة".

وُلدت كارا في برونكس، وكانت مغنية وممثلة وراقصة مدربة قدمت العديد من العروض على خشبة المسرح والتلفزيون عندما كانت طفلة، وحازت على شهرة، عام 1980 بعد دورها فى الفيلم الموسيقى الشهير Fame.

حصلت على ترشيحين لجائزة جرامى للمسرحية الموسيقية وفازت بجائزة أفضل فنانة جديدة وأفضل فنانة بوب أنثى، وحصلت على أوسكار في عام 1984 بأغنية Flashdance.