شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يطلب يد سوسن بدر للمسرح القومي والأخرى ترد بالموافقة والان مع تفاصيل الخبر
وكان قد حضر الندوة كلا من الفنان ميدو عادل ، والإعلامية بوسي شلبي ، والفنانة لقاء سويدان ، والفنان رياض الخولي ، والفنان الأمريكي سكوت تورست، الفنان خالد جلال ، والدكتور سيد خاطر ، والفنان حسن العدل ، وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر ، والمخرج ناصر عبد المنعم .
وقال مازن الغرباوي : تتشرف إدارة المهرجان بتكريم سوسن بدر كشخصية عربية مكرمة ، وإذا تأملنا مسيرتها الفنية سنجدها مسيرة ملهمة لكل الأجيال ، كل عمل لها ترك بصمة ، فاليوم اسهامها الحقيقي في المسرح المصري والعربي مسيرة كبيرة وعريضة فهي نموذج ملهم لكل الأجيال ونتشرف بوجودها .
ومن جانبه قالت النجمة سوسن بدر : أمي رحمة الله عليها في أيامها لم يكن هناك كل الوسائل الإعلامية الموجودة الآن ، وهي كانت خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية وكان وقتها في إذاعة ومسرح وهي في الأصل ممثلة مسرح ، وكانت تصطحبني معها في عروض المسرح الحر وكنت أجلس في كواليس المسرح ، وأحيانا كان يغلبني النوم وأسند رأسي علي ستارة المسرح وأنام علي رائحتها التي مازلت أتذكرها حتي الآن ، وأنا سعيدة للغاية لتكريمي البوم في مهرجان مسرح ودولي.