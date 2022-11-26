شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يطلب يد سوسن بدر للمسرح القومي والأخرى ترد بالموافقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح النجمة سوسن بدر خلال تكريمها بفاعليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، في مداخلة له بطلبها للعمل في المسرح القومي حيث قال : " بطلب إيدك قدام كل الحضور للعمل بالمسرح القومي " ، وردت عليه أنها تتمني ذلك ولديها بالفعل مشروع تتمني تقديمه علي المسرح القومي .

وكان قد حضر الندوة كلا من الفنان ميدو عادل ، والإعلامية بوسي شلبي ، والفنانة لقاء سويدان ، والفنان رياض الخولي ، والفنان الأمريكي سكوت تورست، الفنان خالد جلال ، والدكتور سيد خاطر ، والفنان حسن العدل ، وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر ، والمخرج ناصر عبد المنعم .

وقال مازن الغرباوي : تتشرف إدارة المهرجان بتكريم سوسن بدر كشخصية عربية مكرمة ، وإذا تأملنا مسيرتها الفنية سنجدها مسيرة ملهمة لكل الأجيال ، كل عمل لها ترك بصمة ، فاليوم اسهامها الحقيقي في المسرح المصري والعربي مسيرة كبيرة وعريضة فهي نموذج ملهم لكل الأجيال ونتشرف بوجودها .

ومن جانبه قالت النجمة سوسن بدر : أمي رحمة الله عليها في أيامها لم يكن هناك كل الوسائل الإعلامية الموجودة الآن ، وهي كانت خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية وكان وقتها في إذاعة ومسرح وهي في الأصل ممثلة مسرح ، وكانت تصطحبني معها في عروض المسرح الحر وكنت أجلس في كواليس المسرح ، وأحيانا كان يغلبني النوم وأسند رأسي علي ستارة المسرح وأنام علي رائحتها التي مازلت أتذكرها حتي الآن ، وأنا سعيدة للغاية لتكريمي البوم في مهرجان مسرح ودولي.