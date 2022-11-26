فن ومشاهير

خالد جلال يطلب يد سوسن بدر للمسرح القومي والأخرى ترد بالموافقة

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القاهرة - سامية سيد - فاجأ المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح النجمة سوسن بدر خلال تكريمها بفاعليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، في مداخلة له بطلبها للعمل في المسرح القومي حيث قال : " بطلب إيدك قدام كل الحضور للعمل بالمسرح القومي " ، وردت عليه أنها تتمني ذلك ولديها بالفعل مشروع تتمني تقديمه علي المسرح القومي . 

 

وكان قد حضر  الندوة كلا من الفنان ميدو عادل ، والإعلامية بوسي شلبي ، والفنانة لقاء سويدان ، والفنان رياض الخولي ، والفنان الأمريكي سكوت تورست، الفنان خالد جلال ، والدكتور سيد خاطر ، والفنان حسن العدل ، وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر ، والمخرج ناصر عبد المنعم . 

 

وقال مازن الغرباوي : تتشرف إدارة المهرجان بتكريم سوسن بدر كشخصية عربية مكرمة ، وإذا تأملنا مسيرتها الفنية سنجدها مسيرة ملهمة لكل الأجيال ، كل عمل لها ترك بصمة ، فاليوم اسهامها الحقيقي في المسرح المصري والعربي مسيرة كبيرة وعريضة فهي نموذج ملهم لكل الأجيال ونتشرف بوجودها  . 

 

ومن جانبه قالت النجمة سوسن بدر : أمي رحمة الله عليها  في أيامها لم يكن هناك كل الوسائل الإعلامية الموجودة الآن ، وهي كانت خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية وكان وقتها في إذاعة ومسرح وهي في الأصل ممثلة مسرح ، وكانت تصطحبني معها في عروض المسرح الحر وكنت أجلس في كواليس المسرح ، وأحيانا كان يغلبني النوم وأسند  رأسي علي ستارة المسرح وأنام علي رائحتها التي مازلت أتذكرها حتي الآن ، وأنا سعيدة للغاية لتكريمي البوم في مهرجان مسرح ودولي. 

 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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