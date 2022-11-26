شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولى عن سوسن بدر : أيقونة فنية كبيرة ونموذج رائع للبنى آدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكبير رياض الخولي خلال ندوة تكريم النجمة سوسن بدر بفاعليات الدورة السابعة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي : سوسن بدر أصبحت رمز من رموز الفن في مصر بها باع وتاريخ عبر كل الوسائل ، أصبحت أيقونة كبيرة ، كل هذا علي الجانب الفني ، أما الجانب الأخر وهو الجانب الإنساني ، فسوسن انسانة جميلة ورائعة ، كلها عطاء وتواضع وتثري الجلسة بكلماتها وتاريخها فهي نموذج رائع للبني آدمين .

ومن جانبه قال المخرج الكبير خالد جلال : لا يوجد فنان نجم وبديع في كل مراحله سوي سوسن بدر ، مستمتع وأنا أراكي اليوم وأري معكي مسيرتك وتاريخك العظيم ، والشكر الحقيقي لرئيس المهرجان مازن الغرباوي ومديرته إنجي البستاوي لإختيار سوسن بدر الشخصية العربية لهذه الدورة ، وأتمني ألا تحرمينا من وجودك .

وقال الفنان ميدو عادل : دائما أجد أن الله عز وجل يطبطب علي عندما يقرن إسمي مع إسم سوسن بدر ، واليوم عندما يتم تكريمي في مهرجان ويوضع إسمي بجانبها وبجانب الفنان رياض الخولي فهذا شرف كبير لي ، عملت معها كثيرا وهي خلال التصوير تكون لنا أم وأخت وحبيبة .

وقد حضر الندوة كلا من وحضر الندوة كلا من الفنان ميدو عادل ، والإعلامية بوسي شلبي ، والفنانة لقاء سويدان ، والفنان رياض الخولي ، والفنان الأمريكي سكوت تورست، الفنان خالد جلال ، والدكتور سيد خاطر ، والفنان حسن العدل ، وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر ، والمخرج ناصر عبد المنعم.