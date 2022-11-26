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شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولى عن سوسن بدر : أيقونة فنية كبيرة ونموذج رائع للبنى آدمين والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبه قال المخرج الكبير خالد جلال : لا يوجد فنان نجم وبديع في كل مراحله سوي سوسن بدر ، مستمتع وأنا أراكي اليوم وأري معكي مسيرتك وتاريخك العظيم ، والشكر الحقيقي لرئيس المهرجان مازن الغرباوي ومديرته إنجي البستاوي لإختيار سوسن بدر الشخصية العربية لهذه الدورة ، وأتمني ألا تحرمينا من وجودك .
وقال الفنان ميدو عادل : دائما أجد أن الله عز وجل يطبطب علي عندما يقرن إسمي مع إسم سوسن بدر ، واليوم عندما يتم تكريمي في مهرجان ويوضع إسمي بجانبها وبجانب الفنان رياض الخولي فهذا شرف كبير لي ، عملت معها كثيرا وهي خلال التصوير تكون لنا أم وأخت وحبيبة .
وقد حضر الندوة كلا من وحضر الندوة كلا من الفنان ميدو عادل ، والإعلامية بوسي شلبي ، والفنانة لقاء سويدان ، والفنان رياض الخولي ، والفنان الأمريكي سكوت تورست، الفنان خالد جلال ، والدكتور سيد خاطر ، والفنان حسن العدل ، وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر ، والمخرج ناصر عبد المنعم.
المؤتمر الصحفى
سوسن بدر
سوسن بدر خلال المؤتمر الصحفى