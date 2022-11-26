شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 70 عاما من عرضها.. إعادة تقديم The Mousetrap لـ أجاثا كريستى على مسرح برودواى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر افتتاح مسرحية "The Mousetrap"، للكاتبة أجاثا كريستى، وهى أكثر عرض مسرحى عرض على مر السنين فى العالم، والتى يُحتفى بعيدها السبعين، فى 25 نوفمبر، فى برودواى للمرة الأولى العام المقبل.

عرضت مسرحية كريستي، للمرة الأولى فى 25 نوفمبر 1952 فى المسرح الملكى فى نوتنجهام. واعتقد فى البداية أن المسرحية ستعرض لمدة 8 أشهر فقط، لكنها أصبحت منذ ذلك الحين إحدى المسرحيات الأكثر عرضاً فى مسارح ويست إند فى لندن، حيث عرضت لما يقرب من 29 ألف مرة وشاهدها 10 ملايين شخص، وفقا لموقع BBC عربى.

كما عرضت المسرحية فى الولايات المتحدة من قبل، ولكنها لم تعرض فى نيويورك، وتأتى النقلة إلى برودواى بعد أن تلقى العرض المسرحى دفعة إيجابية، عندما ظهر فى فيلم جريمة القتل الغامض الأخير "انظر كيف يركضون".



المسرحية

وتدور أحداث الفيلم فى عام 1953 على خلفية العرض رقم 100 للمسرحية، مع طاقم من النجوم من بينهم ساويرس رونان وروث ويلسون وأدريان برودى وديفيد أويلوو وسام روكويل، وتم الوعد بظهور أسماء معروفة لممثلى المسرحية فى برودواي، على الرغم من أنه لم يتم الكشف عنها بعد.

وقال منتجو المسرحية إن الوقت أصبح مناسبا الآن لنيويورك، بالنظر إلى جاذبية اسم كريستى المستمر، وأضاف المنتج المشارك كيفين ماكولوم إنه "سعيد" بهذه الأخبار، مضيفاً أنه "متحمس لقاعدة كريستى الجماهيرية الضخمة فى أمريكا الشمالية وللشركة الممثلة فى نيويورك التى ستنضم إلى صفوف 'خريجى مصيدة الفئران ' المحترمين".

ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل مكان وتواريخ انطلاق المسرحية فى برودواى، فيما بدأ عرض نسخة تحتفى بالذكرى الـ 70 لبدء عرض مسرحية "مصيدة الفئران" فى سبتمبر، وسيزور العرض أكثر من 70 مسرحاً فى جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا للاحتفال بهذا الإنجاز.